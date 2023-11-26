В Уфе стоматолог удалил ребенку коренной зуб вместо молочного, а потом прикрепил его обратно

После случившегося девочка принимает обезболивающее, не может нормально есть, пить и испытывает головную боль.
Уфимка Ирина Омелина обратилась к главе Башкирии с просьбой разобраться с инцидентом, который произошел с ее 11-летней дочерью в седьмой стоматологической поликлинике на Блюхера. По ее словам, девочке должны были удалить молочный зуб, однако по какой-то причине врач этого не сделал и лишил ее коренного зуба. Когда женщина обратила на это внимание, специалист не нашел никакого другого выхода, как вставить его обратно, натянув проволокой на четыре других зуба, в том числе один больной.
«Мы в шоке. Когда я обнаружила это при выходе из кабинета, мне стало дурно. У нее даже лицо изменилось! Я забежала обратно в кабинет с криком, что врач не то удалил. После этого он час проводил какие-то манипуляции с этим зубом, вставил его обратно, прикрепил проволоку на 4 зуба. Причём на один из больных - молочный. Теперь ребёнок не может ни есть, ни спать нормально. Сказали, что придётся делать рентген каждые 2 дня. Это какой вред здоровью ребёнка, и не факт, что зуб вообще приживётся. Умоляю вас принять меры и взять на контроль эту ситуацию!» - пишет Ирина Омелина в своем обращении Радию Хабирову.
В минздраве Башкирии уже прокомментировали случившееся и заявили, что по данному факту начата проверка. Кроме того, девочку пригласили на очередной прием, который состоялся сегодня, 26 ноября. Принимал ее заведующий поликлиники.
По словам женщины, девочка после приема принимает обезболивающее и испытывает стресс и сильную головную боль. Ирина Омелина в беседе с корреспондентом UTV заявила, что намерена отстаивать права дочери и обратиться за помощью в следственный комитет.
«Вы не представляете, как мы переживаем случившееся. Раньше мы были в этой поликлинике. Но с подобным не сталкивались никогда. Я собираюсь писать заявление в следком», - сообщила Ирина Омелина.
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Коренной от молочного сильно отличается, особенно размером.
Кстати, если вам выбили зуб, то если вы его помоете или хотя бы оближите и вставите обратно. Сразу! То он, скорее всего приживётся.
а ведь он "простой смертный", со всеми недостатками, то есть любому из нас нарваться на такую врачебную ошибку - только вопрос "удачи".
так что когда ведёте ребенка к доктору "здоровая параноя - сильная параноя", всё перепроверять. в серьёзных случаях сначала к двум или трём независимым докторам с хорошими отзывами, и друг о друге им не говорить! потом сравните результат. и пошли они в жопу со своей "врачебной этикой, и пусть вас считают ненормальными - здоровье ребёнка дороже!
а по сабжу: пипец ситуация, нет слов...
К стоматологу на приём пришёл мужик с острой болью. Стоматолог говорит, ну ничего, сейчас удалим. Удаляет зуб и показывает пациенту: "Этот?"