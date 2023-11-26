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В Уфе стоматолог удалил ребенку коренной зуб вместо молочного, а потом прикрепил его обратно

В Уфе стоматолог удалил ребенку коренной зуб вместо молочного, а потом прикрепил его обратно

Автор:
26 ноября 2023 11:32
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: УФА   врач   зубы   ошибочка   ребенок   стоматолог   фото   
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После случившегося девочка принимает обезболивающее, не может нормально есть, пить и испытывает головную боль.

Уфимка Ирина Омелина обратилась к главе Башкирии с просьбой разобраться с инцидентом, который произошел с ее 11-летней дочерью в седьмой стоматологической поликлинике на Блюхера. По ее словам, девочке должны были удалить молочный зуб, однако по какой-то причине врач этого не сделал и лишил ее коренного зуба. Когда женщина обратила на это внимание, специалист не нашел никакого другого выхода, как вставить его обратно, натянув проволокой на четыре других зуба, в том числе один больной.

 

«Мы в шоке. Когда я обнаружила это при выходе из кабинета, мне стало дурно. У нее даже лицо изменилось! Я забежала обратно в кабинет с криком, что врач не то удалил. После этого он час проводил какие-то манипуляции с этим зубом, вставил его обратно, прикрепил проволоку на 4 зуба. Причём на один из больных - молочный. Теперь ребёнок не может ни есть, ни спать нормально. Сказали, что придётся делать рентген каждые 2 дня. Это какой вред здоровью ребёнка, и не факт, что зуб вообще приживётся. Умоляю вас принять меры и взять на контроль эту ситуацию!» - пишет Ирина Омелина в своем обращении Радию Хабирову.

В минздраве Башкирии уже прокомментировали случившееся и заявили, что по данному факту начата проверка. Кроме того, девочку пригласили на очередной прием, который состоялся сегодня, 26 ноября. Принимал ее заведующий поликлиники.

 

По словам женщины, девочка после приема принимает обезболивающее и испытывает стресс и сильную головную боль. Ирина Омелина в беседе с корреспондентом UTV заявила, что намерена отстаивать права дочери и обратиться за помощью в следственный комитет.

 

«Вы не представляете, как мы переживаем случившееся. Раньше мы были в этой поликлинике. Но с подобным не сталкивались никогда. Я собираюсь писать заявление в следком», - сообщила Ирина Омелина.


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Метки: УФА   врач   зубы   ошибочка   ребенок   стоматолог   фото   
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14  комментариев
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19k
Shtoppi 2 часа назад
реформа здравоохранения дает свои плоды что ли?
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17k
Марина 7 минут назад
Дерьмовброс.
Коренной от молочного сильно отличается, особенно размером.
Кстати, если вам выбили зуб, то если вы его помоете или хотя бы оближите и вставите обратно. Сразу! То он, скорее всего приживётся.
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1k
raael13 13 минут назад
А можно узнать имя и фамилию стоматолога ?
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20k
anpetrof 18 минут назад
Скорее всего вброс дерьма. Перед тем, как зуб удалять, обязательно делают рентгеновский снимок и там отлично видно, что за зуб.
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4k
TOROID Полчаса назад
Он просто проволокой прикрутил, а нерв обратно пришил? Если нет , то зуб не приживется. Хорошо что хоть суперклей не использовал.
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3k
kca-opa 44 минуты назад
Хрень, не так-ли? Даже не стоматолог, а любой человек отличит молочный зуб от корневого, говновброс, мне, правда, не вырывали молочные зубы, сам раскачивал и вынимал
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566
Алексей Бляйбтрой Час назад
рукажо[мат]агестана?
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5k
Alex Час назад
Спасибо нашему гвоно-правительству за просранную медицину. Скоро к знахарям придется ходить.
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6k
hhwost Час назад
все могут ошибаться. но не все имеют право. детский доктор дважды не имеет права.
а ведь он "простой смертный", со всеми недостатками, то есть любому из нас нарваться на такую врачебную ошибку - только вопрос "удачи".
так что когда ведёте ребенка к доктору "здоровая параноя - сильная параноя", всё перепроверять. в серьёзных случаях сначала к двум или трём независимым докторам с хорошими отзывами, и друг о друге им не говорить! потом сравните результат. и пошли они в жопу со своей "врачебной этикой, и пусть вас считают ненормальными - здоровье ребёнка дороже!
а по сабжу: пипец ситуация, нет слов...
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36k
АнтонПолднев Час назад
Вспомнился бородатый анекдот.
К стоматологу на приём пришёл мужик с острой болью. Стоматолог говорит, ну ничего, сейчас удалим. Удаляет зуб и показывает пациенту: "Этот?"
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2k
Максим Макашев Час назад
интересно: сколько этот "штоматолог" за свой "диплом" бабла отстегнул?
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