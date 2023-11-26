В Уфе стоматолог удалил ребенку коренной зуб вместо молочного, а потом прикрепил его обратно

В минздраве Башкирии уже прокомментировали случившееся и заявили, что по данному факту начата проверка. Кроме того, девочку пригласили на очередной прием, который состоялся сегодня, 26 ноября. Принимал ее заведующий поликлиники.

По словам женщины, девочка после приема принимает обезболивающее и испытывает стресс и сильную головную боль. Ирина Омелина в беседе с корреспондентом UTV заявила, что намерена отстаивать права дочери и обратиться за помощью в следственный комитет.