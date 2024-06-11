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Лещ - это вещь! Женщина с аппетитом ест рыбу

Лещ - это вещь! Женщина с аппетитом ест рыбу

Автор:
11 июня 2024 08:54
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   женщина   интересно   лещ   рыба   
1214
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Женщина показала, как ест волжского леща с белым хлебом и пивом. Делала она это довольно аппетитно.

Приоделась, накрасилась, нашла леща... С козырей зашла!

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Метки: Видео   Еда   женщина   интересно   лещ   рыба   
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12  комментариев
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907k
А.Берестенко Час назад
Молодца! И пузырь пожарила, и плавнички не выбросила!
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11k
vasilykopkov 5 минут назад
В детстве дед лещей бочками солил.
Мы, чтобы не тратить время на обед, стащим у него леща, да кусок хлеба.
Ох и вкусно было, один лещ на двоих, хлеб да вода из колонки - вот и обед, гуляем дальше....
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−8
Игорь 12 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде.

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не находитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy хлеба, хоть на килогpамм каpтошки.

Ecли оcтавите контакты, то я готов веpнyть c пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом cлyчае оcтавьте cвои контакты в личных cообщениях. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйcта, номеp телефона на любyю cyммy: 8 (952) 133 65 10 (баланc номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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1k
DuckTales 17 минут назад
Вкусное дело )))
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1k
ZeroCross.ru Полчаса назад
"- Мадам, как вкусно пахнут Ваши руки"
Ждем видос по разделке головы палтуса
горячего копчения.
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32k
Serg2001 Полчаса назад
Ага... Поучите дедушку кашлять!...))
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3k
Александр 37 минут назад
веленого леща не люблю, жирный он, а вот сушеного я бы поел сейчас)
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27k
Sheir 47 минут назад
Деваха милая, но так есть вяленого леща? Руки по локоть в жиру, с хлебом и не разделав предварительно? Кстати, интересный факт, в Германии, если посетитель бара ел вяленую рыбу (сами немцы ее не едят), после него кружку разбивали, так как считается, что ее отмыть невозможно.
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14k
Djeff Час назад
А есть видео где она ещё что-то ест? Друг спрашивает...)
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