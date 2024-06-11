1214
1
1
Женщина показала, как ест волжского леща с белым хлебом и пивом. Делала она это довольно аппетитно.
Приоделась, накрасилась, нашла леща... С козырей зашла!
Источник:
Ссылки по теме:
- Прожарка Rare или Well done?
- Как правильно открывать пачки с мармеладом и не только
- Необычный вендинговый автомат с конфетами
- Дружелюбная рыба любит, когда её гладят
- Кристально чистая вода в водоёме
Новости партнёров
реклама
Мы, чтобы не тратить время на обед, стащим у него леща, да кусок хлеба.
Ох и вкусно было, один лещ на двоих, хлеб да вода из колонки - вот и обед, гуляем дальше....
Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не находитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего. От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy хлеба, хоть на килогpамм каpтошки.
Ecли оcтавите контакты, то я готов веpнyть c пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом cлyчае оcтавьте cвои контакты в личных cообщениях. Я веpнy 100%!
Пополните, пожалyйcта, номеp телефона на любyю cyммy: 8 (952) 133 65 10 (баланc номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)
Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
Ждем видос по разделке головы палтуса
горячего копчения.
Что Вы пили сегодня? (с)