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Вредная женщина не разрешает детям играть на асфальте

Вредная женщина не разрешает детям играть на асфальте

Автор:
11 июня 2022 09:43
Сообщество : Жизнь
Метки: Улица   бабка   балашиха   ведро воды   видео   дети   маразм   
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"Главная по улице", так себя назвала женщина с видео, запретила детям рисовать мелом и играть на асфальте.

И как бороться против таких?

Источник:

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Метки: Улица   бабка   балашиха   ведро воды   видео   дети   маразм   
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7  комментариев
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6k
Echo 40 минут назад
Дети - цветы жизни, бабки- кактусы смерти
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2
бон ли 42 секунды назад
сука мерзкая, на башку ей это ведро надо было надеть, и постучать
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8k
Лещ 54 секунды назад
На заборе ей краской нанести текст или рисунок, пускай отмывает потом, будет чем заняться)))
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12k
Majul 16 минут назад
Ишь ты пилять, главная она по улице. Старая, выжившая из ума карга.
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5k
kleyman 19 минут назад
Да много таких. У нам во дворе была одна, так у нее бзик был. Считала, что сидеть на лавках, могут только люди после 50 лет. Остальные должны стоять. При том, ее не волновало, что лавок на площадке хватало с запасом на всех.
Просто подхожила и начанала материться "какого х... ты молодой(ая) расселась, а ну встать!" и все в таком духе.
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14k
Александр Полчаса назад
ТП
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1k
Kariya Полчаса назад
Были б там одни дети, то сдриснули б играть с дороги куда-нибудь в другое место. Нас так не раз гоняли, особенно дворники. И охранники)
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