Вредная женщина не разрешает детям играть на асфальте

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"Главная по улице", так себя назвала женщина с видео, запретила детям рисовать мелом и играть на асфальте.
И как бороться против таких?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Просто подхожила и начанала материться "какого х... ты молодой(ая) расселась, а ну встать!" и все в таком духе.