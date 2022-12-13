⁠⁠ Везучий "лётчик-испытатель" на ватрушке

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Говорят, что каждый мужчина – это чудом выживший мальчик. При просмотре данного видео лишний раз убеждаешься в правдивости этих слов.
Я не плачу, просто ностальгия в глаз попала
Очередное доказательство того, что каждый мужчина – это случайно выживший мальчик.
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