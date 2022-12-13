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⁠⁠ Везучий "лётчик-испытатель" на ватрушке

⁠⁠ Везучий "лётчик-испытатель" на ватрушке

Автор:
13 декабря 2022 08:34
Метки: Прикол   видео   дети   детство   зима   люди   
1081
1
1
Говорят, что каждый мужчина – это чудом выживший мальчик. При просмотре данного видео лишний раз убеждаешься в правдивости этих слов.

Я не плачу, просто ностальгия в глаз попала

Очередное доказательство того, что каждый мужчина – это случайно выживший мальчик.

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Метки: Прикол   видео   дети   детство   зима   люди   
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10  комментариев
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5k
salim777 Час назад
Это настолько офигенное видео, что даже нечего добавить. У мальчишек всё время в штанах жужжит шмель и надо это жужжание как-то успокаивать. Голова при этом не включается.
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2k
Александр 18 секунд назад
Нагребали сугроб пушистого снега высотой метр-полтора и прыгали в него с пункта теплоцентрали, уровень - 2 этаж. Главное было вытаскивая ноги из сугроба не потерять обувь, а то откапывать приходилось!!!!
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15k
Сергей 8 минут назад
Ватрушки - это вообще опасная вещь! У наших друзей дочь на ней перелом позвоночника получила, компрессионный!
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32k
Fat Lynx 9 минут назад
Да не плачу я!..
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15k
Сергей 9 минут назад
Детство вспомнишь - по гаражам скакали!:)) Потом через весь микрорайон от хозяев гаражей драпали!:))
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11k
Dihydrogen Monoxide 53 минуты назад
Блин, свое детство вспомнил))). Какой мы только дичи не творили))). Каждый взрослый мужчина - это случайно выживший мальчик ))).
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8k
Борис Карабанов Час назад
Не дай Бог, нос кто-нибудь из них расквасит: владельцу постройки - тюрьма. Не закрыл доступ. Не обеспечил безопасность крыши.
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