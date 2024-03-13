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Могут ли современные подростки определить время по механическим часам?

Могут ли современные подростки определить время по механическим часам?

Автор:
13 марта 2024 14:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Улица   дети   опрос   подростки   часы   
1552
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Друг автора видео заявил, что нынешнее поколение не способно определить время по механическим часам. Парень решил поспорить с ним и подошел к нескольким подросткам на улице.

Парень подходил с часами к детям и подросткам и попросил определить время.

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Метки: Видео   Улица   дети   опрос   подростки   часы   
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28  комментариев
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20k
Алексей 2 часа назад
У меня был случай относительно недавно, поздно возвращался с работы, вышел из метро и остановился покурить. На работе зажигалка умерла и валялись спички, взял их с собой стою курю. Подходит парень лет 20 и спрашивает зажигалку, протягиваю ему спички и не передать всю гамму чувств которые у него на лице отразились, он его крутил, вертел, открывал, закрывал, в итоге он спросил меня а как эта штука работает. Пришлось показать, поднял настроение на весь оставшийся вечер.
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42k
Сергей 48 секунд назад
Эти вот не только подростка заставят привыкать к новой реальности.
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6k
Харон ( Χάρων) 6 минут назад
Всё относительно.
Кто из здесь присутствующих может запрячь лошадь?
А срубить топором избу?
Или сплести лапти?
---
У каждого времени свои навыки.
Они эти часы и дисковые телефоны, возможно, и не видели никогда.
Но НЕ определить время по аналоговым часам - это, конечно, дикость.
Даже в смартах аналоговые часы почти всегда стоят по умолчанию.
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6k
Харон ( Χάρων) 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Past 19 минут назад
Ну честно говоря наручные механические часы это уже аксессуар, а не предмет необходимости. У меня недавно был прикол, у жены Тюссо, которые она постоянно носит и вот в один из дней оказалось, что часы не идут. На вопрос когда последний раз смотрела, ответила что месяц-два назад. То есть возможно часы носились на руке 2 месяца не показывая время. А реально может и больше.
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1k
Sumrak58100 Полчаса назад
Дело не в том, что часы механические. Кварцевые часы тоже со стрелками. Дело в аналоговых или цифровых приборах.
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6k
livaneth Полчаса назад
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30k
AzuveR Полчаса назад
Можно ещё у тинейджеров поспрашивать, про карбид ,гудрон, пугач , про смолу с фруктовых деревьев ,про трубочки и пластилин. Как это можно применить и использовать. ? Они бы вообще в ступор впали.
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12k
Vampire 36 минут назад
Часы и обувь. Эти два предмета способны 90% рассказать о владельце. Довольно таки интересно, попробуйте.
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8k
Marlboro 51 минуту назад
Поэтому в свое время я для себя решил, что у меня будут только механические часы. Одного взгляда достаточно, чтобы определить время. А вот молодое поколение - да, они смотрят на часы и пытаются сконвертировать время с "аналогово" в "цифровое".
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9k
Роман 57 минут назад
Ну объективно механические часы устарели в наше время, стрелки и циферблат это их производное. Часы такие сейчас носят больше из-за статусности, чем контроля времени. Ну и старшее поколение по привычке.
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365
mechatron 57 минут назад
Подарили прапорщику от коммандования на день рождения электронные часы.
По пути на службу на следующий день останавливает его бабуля.
- Сынок, сколько сейчас времени?
- Девать делить на тридцать пять. Дели сама бабка, мне некогда.
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121
Konstantin Klipikov Час назад
У нас в городе недавно меняли в школах стрелочные часы на цифровые. Мол - дети не понимают время.
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816
Шурман 2 часа назад
Да много раз такое было , кто то подходит спрашивает сколько время я показываю часы он разворачивается и идет еще к кому то :)
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4k
kuchipachi 2 часа назад
Опять нарезка тех, кто не умеет? И тут дело не совсем в возрасте. У меня ребёнок в 10 лет понимает сколько времени. А жене надо некоторое время, чтобы понять, с хожу не скажет по таким часа сколько времени
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17k
Kostick 2 часа назад
ну и что? а этот блохер умеет считать на счётах? или пользоваться логарифмической линейкой? время не стоит на месте, и некоторые, даже самые привычные вещи, устаревают, и им на смену приходят новые, видоизмененные.
ps у меня на смарт часах циферблат стрелочный, я же старый, мне так привычней.
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