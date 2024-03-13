Могут ли современные подростки определить время по механическим часам?

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Друг автора видео заявил, что нынешнее поколение не способно определить время по механическим часам. Парень решил поспорить с ним и подошел к нескольким подросткам на улице.
Парень подходил с часами к детям и подросткам и попросил определить время.
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Кто из здесь присутствующих может запрячь лошадь?
А срубить топором избу?
Или сплести лапти?
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У каждого времени свои навыки.
Они эти часы и дисковые телефоны, возможно, и не видели никогда.
Но НЕ определить время по аналоговым часам - это, конечно, дикость.
Даже в смартах аналоговые часы почти всегда стоят по умолчанию.
По пути на службу на следующий день останавливает его бабуля.
- Сынок, сколько сейчас времени?
- Девать делить на тридцать пять. Дели сама бабка, мне некогда.
ps у меня на смарт часах циферблат стрелочный, я же старый, мне так привычней.