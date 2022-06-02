Кто не плескался в грязных лужах, тот детства не видал

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Бесплатный аквапарк во дворе дома в Перми. Не всё же детям в телефонах залипать!
Мамы будут рады
Ах, детство, прекрасная пора.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Правда меня этот случай остудил лишь дня на три, до следующего дождя. Но бегать с перебинтованной ногой и слушать ругань, что опять менять повязку тоже не впечатлили.