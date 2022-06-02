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Кто не плескался в грязных лужах, тот детства не видал

Кто не плескался в грязных лужах, тот детства не видал

Автор:
02 июня 2022 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   дети   детство   лужа   пермь   позитив   прикол   развлечение   
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Бесплатный аквапарк во дворе дома в Перми. Не всё же детям в телефонах залипать!

Мамы будут рады

Ах, детство, прекрасная пора.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   дети   детство   лужа   пермь   позитив   прикол   развлечение   
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Вася 2 часа назад
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Б.Касторский 42 минуты назад
В детстве часто ездил к бабушке в деревню. Деревня, ясно дело, что дорог практически нет. И вот после дождя часто были лужи, по которым мы бегали, пока я не наступил на гвоздь. Так себе ощущения.
Правда меня этот случай остудил лишь дня на три, до следующего дождя. Но бегать с перебинтованной ногой и слушать ругань, что опять менять повязку тоже не впечатлили.
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Alex Chebrikov

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