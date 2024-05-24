Настоящая причина вымирания динозавров

Динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад из-за падения метеорита. Эту версию мы знаем как единственно верную. А вот как бы не так!

На этом видео показали настоящую причину вымирания динозавров. Те самые очаровательные ежики, которые умиляют окружающих, способны просто растерзать целого динозавра! Правда, плюшевого. Но, а вдруг? Возможно, мы еще не все знаем об этих милых, но коварных колючих животных.