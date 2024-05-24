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Настоящая причина вымирания динозавров

Настоящая причина вымирания динозавров

Автор:
24 мая 2024 09:03
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   динозавр   животные   игрушка   ёж   ёжик   
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Живущему в доме ежу чем-то не понравился игрушечный динозавр. Животное выждало момент и напало на игрушку.

Динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад из-за падения метеорита. Эту версию мы знаем как единственно верную. А вот как бы не так!

На этом видео показали настоящую причину вымирания динозавров. Те самые очаровательные ежики, которые умиляют окружающих, способны просто растерзать целого динозавра! Правда, плюшевого. Но, а вдруг? Возможно, мы еще не все знаем об этих милых, но коварных колючих животных.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   динозавр   животные   игрушка   ёж   ёжик   
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1  комментарий
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Юрий 57 минут назад
Читал, что млекопитающие тоже приложили свои зубы к уничтожению динозавров.
После астероида было голодно и мелкие млекопитающие переключились на воровство яиц из гнёзд динозавров.
Ссылка www.youtube.com
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3982 поста (3976 в горячем)

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