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Нетрезвая покупательница разгромила магазин, украла сигареты и избила сотрудников магазина

Нетрезвая покупательница разгромила магазин, украла сигареты и избила сотрудников магазина

Автор:
13 июня 2024 12:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   избила сотрудника   магазин   покупательница   пьяная   украла сигареты   
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По словам директора торговой точки, неадекватная посетительница разбила витрину, и захватив коробку с сигаретами решила уйти, не заплатив.

Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали 31-летнюю агрессивную даму недалеко от места преступления. Проводится проверка.

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Метки: Видео   избила сотрудника   магазин   покупательница   пьяная   украла сигареты   
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2  комментария
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Дмитрий 2 часа назад
Вошёл, нагнулся, поднял вторую часть 161 УК РФ называется.
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Kra 16 минут назад
там какая-то дама, которая совсем не дама...
Может это дама, которая думает , что она мужик?
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2409 постов (2367 в горячем)

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