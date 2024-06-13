Нетрезвая покупательница разгромила магазин, украла сигареты и избила сотрудников магазина

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По словам директора торговой точки, неадекватная посетительница разбила витрину, и захватив коробку с сигаретами решила уйти, не заплатив.
Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали 31-летнюю агрессивную даму недалеко от места преступления. Проводится проверка.
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Может это дама, которая думает , что она мужик?