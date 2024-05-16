Сбежавшая корова нагрянула в мясную лавку

В китайском магазине, специализирующемся на продаже мяса, камера наблюдения запечатлела необычный инцидент. Сбежавшая от хозяина корова зашла на территорию торговой точки и не спешила уходить.
Сбежавшая от хозяина бурёнка зашла в торговое заведение и обнаружила разложенные на столе куски мяса, которые ранее были её соплеменниками. Вскоре появился преследовавший животное местный фермер и накинул верёвку ей на шею. Мужчине пришлось приложить немало усилий, чтобы выпроводить её из магазина. После того, как к операции насильственного перемещения бурёнки подключился один из сотрудников, беглый зверь всё же покинул помещение мясной лавки.
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