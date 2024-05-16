Сбежавшая корова нагрянула в мясную лавку

Сбежавшая от хозяина бурёнка зашла в торговое заведение и обнаружила разложенные на столе куски мяса, которые ранее были её соплеменниками. Вскоре появился преследовавший животное местный фермер и накинул верёвку ей на шею. Мужчине пришлось приложить немало усилий, чтобы выпроводить её из магазина. После того, как к операции насильственного перемещения бурёнки подключился один из сотрудников, беглый зверь всё же покинул помещение мясной лавки.