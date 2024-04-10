Мужчина ударил кассиршу магазина кулаком в лицо

В Ленинградской области мужчина с размаха ударил кассиршу кулаком в лицо. Предварительно, агрессору показалось, что работники магазина посмеиваются над ним.
Мощный удар в голову кассирше супермаркета нанёс житель Тихвина — без объяснений просто налетел на взрослую работницу и оставил её с сотрясением. После ситуации на видео его быстро задержала Росгвардия.
57-летней женщине пришлось экстренно обратиться в больницу, а её коллеги нажали тревожную кнопку. По предварительной информации, причина этой внезапной ярости — фантазия покупателя: ему показалось, продавцы посмеиваются над ним. За это — сильнейший удар в лицо женщине на кассе.
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"Он добрый и хороший.....
Я никогда....
Это не я..."