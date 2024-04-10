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Мужчина ударил кассиршу магазина кулаком в&nbsp;лицо

Мужчина ударил кассиршу магазина кулаком в лицо

Автор:
10 апреля 2024 08:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   инцидент   кассир   магазин   нападение   
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В Ленинградской области мужчина с размаха ударил кассиршу кулаком в лицо. Предварительно, агрессору показалось, что работники магазина посмеиваются над ним.

Мощный удар в голову кассирше супермаркета нанёс житель Тихвина — без объяснений просто налетел на взрослую работницу и оставил её с сотрясением. После ситуации на видео его быстро задержала Росгвардия.

57-летней женщине пришлось экстренно обратиться в больницу, а её коллеги нажали тревожную кнопку. По предварительной информации, причина этой внезапной ярости — фантазия покупателя: ему показалось, продавцы посмеиваются над ним. За это — сильнейший удар в лицо женщине на кассе.

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Метки: Видео   Россия   инцидент   кассир   магазин   нападение   
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9  комментариев
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14k
кот базилий Полчаса назад
Весна,шиза активировалась...
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8k
Puans-on 3 минуты назад
Видео с извинениями смотрите завтра?
"Он добрый и хороший.....
Я никогда....
Это не я..."
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1k
Аркадий 9 минут назад
Сделать показательный судебный процесс и раскрутить на полную катушку ублюдка
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−6
гарбачев 12 минут назад
не все так однозначно
может она против СВО, путена и за навэльного
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9k
Alex Полчаса назад
Повесить ублюдка.
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13k
Karelian 48 минут назад
Ну какой "мужчина", просто "особь мужского пола".
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
61k
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3138 постов (3022 в горячем)

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