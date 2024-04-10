Мужчина ударил кассиршу магазина кулаком в лицо

Мощный удар в голову кассирше супермаркета нанёс житель Тихвина — без объяснений просто налетел на взрослую работницу и оставил её с сотрясением. После ситуации на видео его быстро задержала Росгвардия.

57-летней женщине пришлось экстренно обратиться в больницу, а её коллеги нажали тревожную кнопку. По предварительной информации, причина этой внезапной ярости — фантазия покупателя: ему показалось, продавцы посмеиваются над ним. За это — сильнейший удар в лицо женщине на кассе.