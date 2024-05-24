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Набор сильной и независимой женщины

Набор сильной и независимой женщины

Автор:
24 мая 2024 07:55
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Одесса   Украина   касса   магазин   товар   
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В одном из магазинов Одессы покупатель запечатлел на кассе женщину с довольно забавным набором товаров.

Набор рыжей бестии. Вечер обещал быть томным.

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Метки: Видео   Одесса   Украина   касса   магазин   товар   
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Ультратрахуил 56 минут назад
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Peter Griffin 36 минут назад
Днюха у неё.Украсит квартиру шарами,выпьет,закусит и ляжет спать.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3668 постов (3631 в горячем)

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