Набор сильной и независимой женщины

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В одном из магазинов Одессы покупатель запечатлел на кассе женщину с довольно забавным набором товаров.
Набор рыжей бестии. Вечер обещал быть томным.
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