Набор сильной и независимой женщины

Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой

В Польше пообещали разобраться с фермером, который попросил Путина навести порядок в Европе

«Это не штора, а хиджаб»: в Подмосковье покупательнице сделали замечание из-за её одежды

Женщина разгромила магазин и машину начальника, который не ответил ей взаимностью

В Курске пьяный посетитель магазина сломал продавцу нос, требуя ответить, где находится Монголия

В Магнитогорске мужик пытался вызвать демонов, а приехали санитары