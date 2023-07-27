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Самая маленькая квартира для аренды в Токио

Самая маленькая квартира для аренды в Токио

Автор:
27 июля 2023 12:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   аренда   в мире   забавно   квартира   маленькая квартира   токио   
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Площадь всего 11,8 квадратных метров, а особая красота — угловая форма планировки.

Арендовать такую комнатушку можно всего за 270$ в месяц.

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Метки: Видео   аренда   в мире   забавно   квартира   маленькая квартира   токио   
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28  комментариев
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
В Токио жилье за такую цену - это практически даром .
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3k
Daimos 2 минуты назад
Туалет за пределами квартиры. И даже для небольшой девушки эта лестница очень тесная.
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894
adssaf afasffdsga 3 минуты назад
Низкие потолки - особое отдельное удовольствие для многих европейцев, да и западных азиатов тоже.
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917
Гера Полчаса назад
Какие 11 метров, какие 270 баксов?
Был в Токио в году так 2005, у меня там друг живет, он квартиру арендовал, площадью около 8-10 метров (единственная комната на два татами, там так площадь меряют), цена больше 1 тыс. баксов в месяц
Как и везде все от расположения зависит, он снимал в хорошем районе, примерно как возле ТТК в Москве, если уехать типо в город спутник Токио, там у него друг хату снимал за 650 баксов, но уже 2 комнатную, как раз площадью метров 16 наверное.
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12k
Denissg Полчаса назад
Японцу, который по ...дцать часов на работе/учебе, а потом бухает с начальством, нужна площадь, чтобы упасть. А у молодых сотрудников или студентов денег не густо.
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3k
VPJ 38 минут назад
Пишу только о себе. Когда задр....усталый, приходишь домой. К лёжке и кормежке, Развлечениям, которые уже у всех на коленях или ладонях (на коленях о др. там тоже места хватит))) помывке и ...там тоже вода используется, очень удобное помещение.
Убирать только неудобновато.
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9k
Billi_Bons 58 минут назад
Тоже мне новость. В моем доме на первом этаже целых три таких квартиры, которые сделали из обычной трёшки.
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49k
turyst Час назад
Туалет там на лестнице, общий, для всех этажей?
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978
jnkbxybr Час назад
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Комментарий удален. Причина: флуд
389k
173
Йож ДонеццкиЙ Час назад
Страшно представить стоимость аренды той же "нашей" двушки на 65 квадратов!
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10k
Dabus Час назад
Учитывая что в среднем зарплаты там от 2500$ до 3500$ (350-500 тыс. иен) то одна десятая от зарплаты на аренду, это весьма гуманно. Для какой нибудь студентки самое то.
А про площадь .. у них вообще даже нормальное жильё весьма мелкое и компактное обычно. Другое дело что они обычно очень привычные ко всяким толчкам навороченным, которые место занимают, а у неё там вроде все совсем обычное.
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166
Михаил Dabus 19 минут назад
Неправда. В 2022 г. средняя зарплата в Японии составила 340 тыс. йен у мужчин и 260 тыс. у женщин. Фактически больше 200 тыс. йен получают при длительном стаже работы в одной компании. Дивчуля из новости, только-что принятая на работу будет получать ~100 тыс. йен, а студентка с временной подработкой и того меньше. При уровне расходов в Токио и такую квартиру не все могут себе позволить.
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5k
Горожанин 2 часа назад
До чего страну довели. Бедным японцам скоро собачьи будки в аренду будут сдавать.
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14k
Antique computer 2 часа назад
Фигура у нее неплохая, я бы вдул. Только пакет на голову бы ей надеть..
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Как любителю пива, мне стало дурно от одного вида лестницы.
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14k
Kostick 2 часа назад
квартира для полного отказа от приема алкоголя, и категорично здорового образа жизни. разве что не всякая тушка в тубзик пролезет-поместится))
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