Самая маленькая квартира для аренды в Токио

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Площадь всего 11,8 квадратных метров, а особая красота — угловая форма планировки.
Арендовать такую комнатушку можно всего за 270$ в месяц.
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Был в Токио в году так 2005, у меня там друг живет, он квартиру арендовал, площадью около 8-10 метров (единственная комната на два татами, там так площадь меряют), цена больше 1 тыс. баксов в месяц
Как и везде все от расположения зависит, он снимал в хорошем районе, примерно как возле ТТК в Москве, если уехать типо в город спутник Токио, там у него друг хату снимал за 650 баксов, но уже 2 комнатную, как раз площадью метров 16 наверное.
Убирать только неудобновато.
А про площадь .. у них вообще даже нормальное жильё весьма мелкое и компактное обычно. Другое дело что они обычно очень привычные ко всяким толчкам навороченным, которые место занимают, а у неё там вроде все совсем обычное.