Молодая пара сняла презентацию о себе, чтобы найти адекватное жилье

761
1
1
Молодые так отчаялись найти хорошую квартиру в Северной столице, что парень решил действовать кардинально.
«Специально показываем, какие мы хорошие, чтобы вы в нас влюбились и захотели сдать квартиру. Мы тихие, чистоплотные, к лотку приучены».
Источник:
Ссылки по теме:
- Покупай отечественное: очередная шедевральная реклама радиаторов
- Неожиданный поворот
- Пожалуй, это самая "отечественная" реклама
- Когда батя бросил пить
- Пользователи сети подшутили над недовольной тиктокершей
Новости партнёров
реклама