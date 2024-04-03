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Молодая пара сняла презентацию о себе, чтобы найти адекватное жилье

Молодая пара сняла презентацию о себе, чтобы найти адекватное жилье

Автор:
03 апреля 2024 10:11
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Юмор   аренда   жилье   кквартира   креатив   фантазия   
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Молодые так отчаялись найти хорошую квартиру в Северной столице, что парень решил действовать кардинально.

«Специально показываем, какие мы хорошие, чтобы вы в нас влюбились и захотели сдать квартиру. Мы тихие, чистоплотные, к лотку приучены».

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Метки: Видео   Юмор   аренда   жилье   кквартира   креатив   фантазия   
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Чубака Минуту назад
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
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