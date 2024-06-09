FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2432 поста • 519 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
В краснодарской квартире зоозащитники обнаружили запертыми около 50 кошек

В краснодарской квартире зоозащитники обнаружили запертыми около 50 кошек

Автор:
09 июня 2024 19:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Краснодар   в мире   животные   кошки   люди   
1722
1
1

Собственница набрала усатых с улицы и организовала что-то вроде приюта, шокировав соседей по ЖК. Сами животные, похоже, тоже не в восторге.

Зоозащитникам с боем удалось прорваться в "кошачий концлагерь" и снять происходящее на видео. Зрелище не для слабонервных: истощённые животные, горы мусора, невыносимая вонь.

- Помимо антисанитарии и жуткого запаха на несколько этажей, там страдают и сами животные. Многие из них истощены и не получают ветеринарную помощь, - рассказали люди, знакомые с ситуацией.

Собственнику квартиры также направлено уведомление о необходимости привести жилое помещение в надлежащее состояние.

- Хозяйка в квартиру никого не пускает, но зоозащитникам все же удалось зайти и снять весь ужас, который творится за входной дверью, - пишет паблик Gmrlive.

Сообщается, что женщина сама не живет в квартире с кошками, а лишь иногда приходит их покормить.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Краснодар   в мире   животные   кошки   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
280
Самуил Маршак Час назад
Хозяйку надо запереть в этой квартире и без корма оставить. Её сразу , ссуку, сожрут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
862
3zo672nyb9t0 41 минуту назад
Мяусвенцим какой-то. И соседям тоже тяжело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Pill Час назад
Бабу в дурку. Кошек защитникам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
АнтонПолднев Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Роман Час назад
Сегодня вызвал спеца кондей почистить. Рассказывает что свой чистить каждый месяц практически. Соседка снизу так же кошаков в квартиру натаскала, не так много, но воздухозаборник тянет воздух с улицы над ее окном, и по итогу у него кондей шерстью даже забивается и запах санины на фильтрах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
babuby 2 часа назад
Вот что значит любить котиков! Даже отдельную квартиру им выделила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2401 пост (2360 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

467896



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле
25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации
Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#интересно#сарказм#удивительно#милота
#животные#забавно#новости#Япония#США#Юмор
#в мире#СССР#факты#расследование#умора#собака
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Жители Японии пережидают непогоду Жители Японии пережидают непогоду В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь ее внимание В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь... Бык атаковал девушку, залипающую в телефоне Бык атаковал девушку, залипающую в телефоне Боевой испанский бык Боевой испанский бык Эффектный побег кабана от вооружённых мужчин Эффектный побег кабана от вооружённых мужчин

На что жалуетесь?

Вернуться