В краснодарской квартире зоозащитники обнаружили запертыми около 50 кошек

Собственница набрала усатых с улицы и организовала что-то вроде приюта, шокировав соседей по ЖК. Сами животные, похоже, тоже не в восторге.
Зоозащитникам с боем удалось прорваться в "кошачий концлагерь" и снять происходящее на видео. Зрелище не для слабонервных: истощённые животные, горы мусора, невыносимая вонь.
- Помимо антисанитарии и жуткого запаха на несколько этажей, там страдают и сами животные. Многие из них истощены и не получают ветеринарную помощь, - рассказали люди, знакомые с ситуацией.
Собственнику квартиры также направлено уведомление о необходимости привести жилое помещение в надлежащее состояние.
- Хозяйка в квартиру никого не пускает, но зоозащитникам все же удалось зайти и снять весь ужас, который творится за входной дверью, - пишет паблик Gmrlive.
Сообщается, что женщина сама не живет в квартире с кошками, а лишь иногда приходит их покормить.
Источник:
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Кондиционер - устройство из двух блоков, внешнего и внутреннего, соединённых между собой двумя тоненькими трубками, где под давлением циркулирует хладагент, и кабелем питания / управления. Между этими блоками не циркулирует воздух. У кондея нет воздухозаборника с улицы.
https://www.klimatov.ru/cat/kondicionery/s-pritokom-vozduha.htmlhttps://www.klimatov.ru/cat/kondicionery/s-pritokom-vozduha.html
https://mircli.ru/nastennye-kondicionery/C-pritokom-vozduha/https://mircli.ru/nastennye-kondicionery/C-pritokom-vozduha/
И ещё просто неимоверное количество, включая промышленные, и даже старые кондиционеры времён СССР!