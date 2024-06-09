В краснодарской квартире зоозащитники обнаружили запертыми около 50 кошек

Зоозащитникам с боем удалось прорваться в "кошачий концлагерь" и снять происходящее на видео. Зрелище не для слабонервных: истощённые животные, горы мусора, невыносимая вонь.



- Помимо антисанитарии и жуткого запаха на несколько этажей, там страдают и сами животные. Многие из них истощены и не получают ветеринарную помощь, - рассказали люди, знакомые с ситуацией.

Собственнику квартиры также направлено уведомление о необходимости привести жилое помещение в надлежащее состояние.

- Хозяйка в квартиру никого не пускает, но зоозащитникам все же удалось зайти и снять весь ужас, который творится за входной дверью, - пишет паблик Gmrlive.

Сообщается, что женщина сама не живет в квартире с кошками, а лишь иногда приходит их покормить.

