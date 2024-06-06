В Башкирии пьяный дебошир избил пенсионера на лавочке возле подъезда

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Первый случай в истории России, когда бабушку на скамейке назвали проституткой, а не наоборот.
Сценка из российской жизни произошла в Нефтекамске. Пьяный мужчина подумал, что пенсионеры на лавочке обсуждают его, и решил их атаковать. Он отнял трость у дедушки, согнал бабушек со скамейки, а затем избил пенсионера.
Видео попало в сеть, и теперь половина города вместе с полицией ищут мужчину в красном. Ждём видео с извинениями.
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Алкашей (не просто употребляющих алкоголь) как наркоманов, следует изолировать. Были раньше прецеденты с трудовым перевоспитанием? Возродить. А то у нас зачастую вспоминают и реализуют далеко не лучшее из нашей истории.
Да кто его вообще видит? У нас его почти 4 года никто не видел, и это Уфа.
Естественно они свою лейбу на весь экран - чтоб подписывались и знали откуда дерьмецо.