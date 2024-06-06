В Башкирии пьяный дебошир избил пенсионера на лавочке возле подъезда

Сценка из российской жизни произошла в Нефтекамске. Пьяный мужчина подумал, что пенсионеры на лавочке обсуждают его, и решил их атаковать. Он отнял трость у дедушки, согнал бабушек со скамейки, а затем избил пенсионера.



Видео попало в сеть, и теперь половина города вместе с полицией ищут мужчину в красном. Ждём видео с извинениями.