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Главная > Видео
В Башкирии пьяный дебошир избил пенсионера на лавочке возле подъезда

В Башкирии пьяный дебошир избил пенсионера на лавочке возле подъезда

Автор:
06 июня 2024 10:59
Метки: Видео   Нефтекамск   бабушки   конфликт   пенсионеры   пьяный мужик   
1239
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Первый случай в истории России, когда бабушку на скамейке назвали проституткой, а не наоборот.

Сценка из российской жизни произошла в Нефтекамске. Пьяный мужчина подумал, что пенсионеры на лавочке обсуждают его, и решил их атаковать. Он отнял трость у дедушки, согнал бабушек со скамейки, а затем избил пенсионера.


Видео попало в сеть, и теперь половина города вместе с полицией ищут мужчину в красном. Ждём видео с извинениями.

Источник:

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Метки: Видео   Нефтекамск   бабушки   конфликт   пенсионеры   пьяный мужик   
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13  комментариев
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13k
Гомерчик Час назад
И после его извинений:
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17k
Типа граф 52 секунды назад
Куда дед то полез ?! На него плюнешь , он рассыплется !
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46k
Aleks 2 минуты назад
По говору какая то престарелая чурка...
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20k
Роберт Шекли 5 минут назад
Закройте его сразу лет на 5-10
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10k
Alex 21 минуту назад
Мочить
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13k
Б.Касторский Полчаса назад
Зависимые люди уже мало общего имеют с людьми. Показалось, что обсуждают? И за этого не смотря на возраст идти бить?
Алкашей (не просто употребляющих алкоголь) как наркоманов, следует изолировать. Были раньше прецеденты с трудовым перевоспитанием? Возродить. А то у нас зачастую вспоминают и реализуют далеко не лучшее из нашей истории.
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1k
Ви Полчаса назад
Надо было маслом лавочку полить, и все. Конфликта нет. На фишках одобряют такие методы. =)
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12k
Дмитрий 43 минуты назад
Алкаш обыкновенный. Любой участковый знает свой подобный контингент.
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3k
Yus 58 минут назад
Для подобных, самая бессмысленная каторга. Пожизненно гранит ворочать, справа налево и слево направо.
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2k
Провокатор Час назад
Когда в красном найдёте, попросите его от...ть мудака разместившего водяной знак.
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347
Игорь Провокатор Полчаса назад
Это же База, треш канал, собирают всякое говнище со всей страны и постят у себя как будни России. Специально чтоб у нас складывалось впечатление что у нас только это во всей стране, ничего позитивного нет.
Естественно они свою лейбу на весь экран - чтоб подписывались и знали откуда дерьмецо.
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Тут только газовая камера поможет .
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 813 постов (764 в горячем)

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