"Ты психику детям нарушишь!": в Самаре мужчина силой выставил из автобуса неадекватную женщину

Мадам буянила и, по свидетельству очевидцев, была под веществами.
Пассажир автобуса №396 не стал терпеть выходки неадекватной дамы, и силой выгнал её из автобуса. Женщина цеплялась за поручни, кричала и не собиралась покидать салон, однако мужчина, который не желал, чтобы его дети ехали в одном автобусе с наркоманкой, был настойчив.
В какой-то момент упрямая пассажирка зацепилась за дверь, требуя свои наушники. Придав ей ускорения, мужчина объяснил, что наушники уже лежат на улице и потребовал от водителя быстрее закрыть дверь и ехать.
Осторожно! Ненормативная лексика!
Судя по реакции пассажиров, они не были против такого поворота.
А вот интернет-пользователи поступок мужчины не одобрили. По их мнению, мат, с которым тот выбрасывал женщину из автобуса, - не самая лучшая музыка для слуха детей. Да и вся сцена в общем сохранности психики не способствует.
То же самое можно было сделать спокойно и по правилам, вызвав полицию.
Впрочем, судя по тому, что в полицию ни один из участников конфликта не обращался, ничего страшного с выдворенной силой пассажиркой не произошло. А вот как отреагировали дети и их психика на мат-перемат отца-защитники, не ясно. Но в любом случае, ехать в одном автобусе с неадекватной и незнакомой женщиной всё же страшнее, чем с вспыльчивым, но родным отцом.
Источник:
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А Мужик, - сам неадекват: матерится при своих детях!
Кто снимает? Постанова?