"Ты психику детям нарушишь!": в Самаре мужчина силой выставил из автобуса неадекватную женщину

Пассажир автобуса №396 не стал терпеть выходки неадекватной дамы, и силой выгнал её из автобуса. Женщина цеплялась за поручни, кричала и не собиралась покидать салон, однако мужчина, который не желал, чтобы его дети ехали в одном автобусе с наркоманкой, был настойчив.

В какой-то момент упрямая пассажирка зацепилась за дверь, требуя свои наушники. Придав ей ускорения, мужчина объяснил, что наушники уже лежат на улице и потребовал от водителя быстрее закрыть дверь и ехать.