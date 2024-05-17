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"Ты психику детям нарушишь!": в Самаре мужчина силой выставил из автобуса неадекватную женщину

"Ты психику детям нарушишь!": в Самаре мужчина силой выставил из автобуса неадекватную женщину

Автор:
17 мая 2024 13:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Самара   автобус   выбросил из автобуса   конфликт   неадекватная   психика   
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Мадам буянила и, по свидетельству очевидцев, была под веществами.

Пассажир автобуса №396 не стал терпеть выходки неадекватной дамы, и силой выгнал её из автобуса. Женщина цеплялась за поручни, кричала и не собиралась покидать салон, однако мужчина, который не желал, чтобы его дети ехали в одном автобусе с наркоманкой, был настойчив.


В какой-то момент упрямая пассажирка зацепилась за дверь, требуя свои наушники. Придав ей ускорения, мужчина объяснил, что наушники уже лежат на улице и потребовал от водителя быстрее закрыть дверь и ехать.



Судя по реакции пассажиров, они не были против такого поворота.


А вот интернет-пользователи поступок мужчины не одобрили. По их мнению, мат, с которым тот выбрасывал женщину из автобуса, - не самая лучшая музыка для слуха детей. Да и вся сцена в общем сохранности психики не способствует.



То же самое можно было сделать спокойно и по правилам, вызвав полицию.




Впрочем, судя по тому, что в полицию ни один из участников конфликта не обращался, ничего страшного с выдворенной силой пассажиркой не произошло. А вот как отреагировали дети и их психика на мат-перемат отца-защитники, не ясно. Но в любом случае, ехать в одном автобусе с неадекватной и незнакомой женщиной всё же страшнее, чем с вспыльчивым, но родным отцом.

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Метки: Видео   Самара   автобус   выбросил из автобуса   конфликт   неадекватная   психика   
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6  комментариев
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7k
Бу Час назад
все правильно сделал
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62k
dima423 52 минуты назад
Забавно))
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780
Николай Александрович 54 минуты назад
Полицию вызвать? Вы серьезно? Может Бастрыкина сразу
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1M
Великий Немой Час назад
Нет начала! В чём была неправа женщина?
А Мужик, - сам неадекват: матерится при своих детях!
Кто снимает? Постанова?
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Наркоманы по всем понятиям это животные. По этой причине к ним и отношение должно быть как опасным животным, которые могут лишить тебя жизни.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2096 постов (2085 в горячем)

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