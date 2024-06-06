Когда попала на работу по блату

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Переводчица с невозмутимым лицом переводит с китайского на английский, но при этом сама понимает едва ли половину.
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Помню в конце 80-х бухали с одним турком.
Он по русски ни в зуб ногой, по английски кое как. Я в школе дойч "неучил"- лень было. Про турецкий даже и не слышал.
В конце концов я его довел ночью до его общежития (слава богу "Биг Андроньеускайа стрит" кое как понял), так ещё и умудрился попросить у него прощения, когда понял, что он мусульманин, за то,что угощал его салом.
- Вы хотите работать у нас секретаршей. С какой скоростью Вы печатаете?
- 950 знаков в минуту...
правда такая х**ня получается...