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Когда попала на работу по блату

Когда попала на работу по блату

Автор:
06 июня 2024 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Китай   Переводчица   Прикол   забавно   перевод   работа   
3163
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Переводчица с невозмутимым лицом переводит с китайского на английский, но при этом сама понимает едва ли половину.

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Метки: Видео   Китай   Переводчица   Прикол   забавно   перевод   работа   
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15  комментариев
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26k
SolomonA 2 часа назад
Последняя фраза все объяснила...
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10k
Vалѣнтиныч 4 минуты назад
Так это и я так умею !
Помню в конце 80-х бухали с одним турком.
Он по русски ни в зуб ногой, по английски кое как. Я в школе дойч "неучил"- лень было. Про турецкий даже и не слышал.
В конце концов я его довел ночью до его общежития (слава богу "Биг Андроньеускайа стрит" кое как понял), так ещё и умудрился попросить у него прощения, когда понял, что он мусульманин, за то,что угощал его салом.
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5k
Михаил 11 минут назад
Мы бедные и спим вместе.. бедняжки
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2k
Алекс 17 минут назад
нужно было с последней фразы начинать - тогда бы вопросов и не было ....
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10k
Vалѣнтиныч 18 минут назад
Анекдот в тему.
- Вы хотите работать у нас секретаршей. С какой скоростью Вы печатаете?
- 950 знаков в минуту...

правда такая х**ня получается...
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10k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
Ну я же говорила -" со словарём!" , а вы из меня синхронистку пытаетесь сделать!
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3k
Ежик 42 минуты назад
Даже ПРОМТ нервно курит в сторонке от такого перевода)
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18k
Alex Час назад
Напомнило

Ссылка youtu.be
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13k
butata Час назад
Вся суть китайской психологии. Им похер, что ты думаешь. Ведь ты всё равно купишь то, что они делают.
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9k
Тяжолый Орк Час назад
вспомнил себя в школе.
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3k
hammog Час назад
Здесь вам не это, тут понимать надо...
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3k
Сергей Час назад
Так вот кто алиэкспресс переводит
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20k
Голос Вселенной Час назад
Девочка - китайская подделка...
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15k
Владимир 2 часа назад
Это алиэкспресовский.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 813 постов (764 в горячем)

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