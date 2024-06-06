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Переводчик с женского языка

Переводчик с женского языка

Автор:
06 июня 2024 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: sketch   Видео   Прикол   Юмор   забавно   отношения   переводчик   
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В отношениях нередки случаи, когда мужчины и женщины разговаривают друг с другом на совершенно разных языках. Весельчаки сняли скетч о женском переводчике, который пригодился бы многим мужчинам.

Хотели бы себе подобный переводчик?

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Метки: sketch   Видео   Прикол   Юмор   забавно   отношения   переводчик   
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Гомерчик 42 минуты назад
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3319 постов (3255 в горячем)

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