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В отношениях нередки случаи, когда мужчины и женщины разговаривают друг с другом на совершенно разных языках. Весельчаки сняли скетч о женском переводчике, который пригодился бы многим мужчинам.
Хотели бы себе подобный переводчик?
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