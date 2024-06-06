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Две женщины чуть не подрались на глазах у своих дочерей

Две женщины чуть не подрались на глазах у своих дочерей

Автор:
06 июня 2024 09:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Воронеж   дети   конфликт   люди   мама   
985
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В воронежском микрорайоне Шилово матери едва не подрались при своих детях. Началось всё с того, что одна девочка дёрнула другую за волосы. За дочь вступилась мама и оттолкнула обидчицу. Мама юной зачинщицы конфликта увидела это и пришла разбираться.

Между женщинами началась словесная перепалка. В итоге мама зачинщицы толкнула женщину, из-за чего та упала и задела велосипед.

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Метки: Видео   Воронеж   дети   конфликт   люди   мама   
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9  комментариев
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356
Dmitry N Час назад
Не следовало маленькую толкать! Мелочь может не шарить, что за волосы больно.
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8k
Харон ( Χάρων) 9 минут назад
Сошлись две яжмамки.
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0
1k
DuckTales Час назад
Бред какой-то ...
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734
Аристарх Севидов Час назад
Кого только не ипуть...
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Опять бабьё что то не поделило.
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13k
Karelian 2 часа назад
Боевая самка бегемота.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3319 постов (3255 в горячем)

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