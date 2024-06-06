Две женщины чуть не подрались на глазах у своих дочерей

В воронежском микрорайоне Шилово матери едва не подрались при своих детях. Началось всё с того, что одна девочка дёрнула другую за волосы. За дочь вступилась мама и оттолкнула обидчицу. Мама юной зачинщицы конфликта увидела это и пришла разбираться.