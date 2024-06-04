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Хит группы Metallica, сыгранный на цимбалах

Хит группы Metallica, сыгранный на цимбалах

Автор:
04 июня 2024 09:20
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Metallic   Nothing else matters   Видео   Кавер   Музыка   интересно   цимбалы   
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Один из главных хитов группы Metallica "Nothing Else Matters", исполненный на струнном ударном музыкальном инструменте трапециевидной формы.

Цимбалы распространены у многих народов Восточной Европы. Цимбалист для извлечения звука ударяет по струнам специальными палочками.

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Метки: Metallic   Nothing else matters   Видео   Кавер   Музыка   интересно   цимбалы   
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4  комментария
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31k
Serg2001 2 часа назад
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Darki 6 минут назад
Это красиво
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Oleg 37 минут назад
not bad, not bad ...
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Василий Афиногенов 2 часа назад
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3998 постов (3996 в горячем)

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