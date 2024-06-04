Хит группы Metallica, сыгранный на цимбалах

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Один из главных хитов группы Metallica "Nothing Else Matters", исполненный на струнном ударном музыкальном инструменте трапециевидной формы.
Цимбалы распространены у многих народов Восточной Европы. Цимбалист для извлечения звука ударяет по струнам специальными палочками.
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