Как выглядят и "звучат" беспроводные барабанные палочки

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Беспроводные барабанные палочки, которые работают от любой поверхности. Мечта многих детей и взрослых стала реальностью.
Владельцу нужно подключиться к колонке и уже через несколько секунд он почувствует себя музыкантом.
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Ударил по тарелке от души а попал по коленке.
Жаль что в мою бытность пионером-барабанщиком такого не было 35 лет назад. Приходилось с силой лупить по барабану.