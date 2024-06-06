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Как выглядят и "звучат" беспроводные барабанные палочки

Как выглядят и "звучат" беспроводные барабанные палочки

Автор:
06 июня 2024 13:35
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   барабанные палочки   в мире   гаджт   интересно   палочки   
1352
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Беспроводные барабанные палочки, которые работают от любой поверхности. Мечта многих детей и взрослых стала реальностью.

Владельцу нужно подключиться к колонке и уже через несколько секунд он почувствует себя музыкантом.

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Метки: Видео   Музыка   барабанные палочки   в мире   гаджт   интересно   палочки   
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8  комментариев
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3k
San_Fajanse 2 часа назад
Пушной уже несколько лет играет
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17k
Типа граф 22 минуты назад
У меня миски ,кастрюли были .
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37k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Беспроводные палочки.За такое словосочетание раньше могли в психушку посадить.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−13
10k
Vалѣнтиныч 37 минут назад
А тактильная отдача реализована? Если нет, то нафиг-на фиг!
Ударил по тарелке от души а попал по коленке.
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20k
Голос Вселенной Час назад
Мальчику с такими палками теперь не задашь вопрос "А знаешь, что внутри у барабана?"
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43k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Всегда удивлялся и радовался от того, в какое интересное время технологичного прогресса мы живём.
Жаль что в мою бытность пионером-барабанщиком такого не было 35 лет назад. Приходилось с силой лупить по барабану.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4007 постов (4001 в горячем)

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