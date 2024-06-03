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Втыкатели: рабочие повредили кабель, когда устанавливали знак

Втыкатели: рабочие повредили кабель, когда устанавливали знак

Автор:
03 июня 2024 11:58
Метки: Видео   Дорожный знак   знак   кабель   огонь   силовой кабель   
1424
1
1

Рабочие пробили кабель во время установки знака. Хорошо работают, с огоньком!

Зато теперь на знак сразу все обращают внимание.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   Дорожный знак   знак   кабель   огонь   силовой кабель   
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18  комментариев
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2k
дмитрий викторович 2 часа назад
С огоньком ребята работают.
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1k
Друг 6 секунд назад
точно снял ???
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20k
Андрей 20 минут назад
ГОСТ Р 50597 93, пункт 4.1.2: «поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их восприятие».
Недолго простояли, как минимум один дорожный знак перестал действовать.
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3k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
Педры они.. "Вошли не в ту дверь"
Точнее "Воткнули не в ту дырку"
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8k
Евгений Д 41 минуту назад
Вообще то знаки не заколачивают а высверливают отверстие и их вставляют-
поэтому странно что кабель пробило сейчас а не при сверлении ???
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39k
Dobry vojak Svejk 47 минут назад
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19k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Шайтанамана!
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7k
hhwost 55 минут назад
это не "ненормативная лексика", это "строительный язык".

по сабжу: заказчик выполнения работ обязан утвердить план работ с указанием имеющихся водопроводных, силовых, слаботочных, газовых сетей с трассировкой и глубиной залегания. а работяги просто просверлили дырку где им было сказано, к ним предъяв не может быть.
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10k
Trenzel2003 Час назад
Высокоинтелектуальный разговор. Аж тошно стало от их матов.
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9k
Тяжолый Орк Час назад
минутка умиления родной речью
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8k
Харон ( Χάρων) Час назад
А почему их не поубивало, если там кабель под напряжением?
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6k
Владимир Час назад
Почему не заметили, когда ставили - там должна быть лента и механическая защита от таких вот "втыкателей"? Где был представитель сетей, почему не вызвали? Почему не сработала защита? Так много вопросов...
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20k
Голос Вселенной Час назад
Класс... парни сами это дело воткнули и теперь смотрят на это... типа по приколу
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1k
Graboid Час назад
почему не коротнуло, когда бурили-ставили ?
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11k
Vacony 2 часа назад
Сгорел на работе ... )
А где рабочие что вбили так и остались живы ?
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3720 постов (3629 в горячем)

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