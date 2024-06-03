Втыкатели: рабочие повредили кабель, когда устанавливали знак

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Рабочие пробили кабель во время установки знака. Хорошо работают, с огоньком!
Зато теперь на знак сразу все обращают внимание.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Метки: Видео Дорожный знак знак кабель огонь силовой кабель
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Недолго простояли, как минимум один дорожный знак перестал действовать.
Точнее "Воткнули не в ту дырку"
поэтому странно что кабель пробило сейчас а не при сверлении ???
по сабжу: заказчик выполнения работ обязан утвердить план работ с указанием имеющихся водопроводных, силовых, слаботочных, газовых сетей с трассировкой и глубиной залегания. а работяги просто просверлили дырку где им было сказано, к ним предъяв не может быть.
А где рабочие что вбили так и остались живы ?