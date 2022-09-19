Наглядней некуда: знак показывает, почему купаться запрещено

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Знак «Купание запрещено» пожертвовал собой, чтобы показать, что в этом месте лучше не плавать. Может отдыхающие хотя бы так начнут обращать внимание?
Знак «Купание запрещено» наглядно показывает, почему в этом месте нельзя купаться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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