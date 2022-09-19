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Наглядней некуда: знак показывает, почему купаться запрещено

Наглядней некуда: знак показывает, почему купаться запрещено

Автор:
19 сентября 2022 13:33
Метки: в мире   видео   водоем   знак   купание запрещено   прикол   
1824
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1
Знак «Купание запрещено» пожертвовал собой, чтобы показать, что в этом месте лучше не плавать. Может отдыхающие хотя бы так начнут обращать внимание?
Знак «Купание запрещено» наглядно показывает, почему в этом месте нельзя купаться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   водоем   знак   купание запрещено   прикол   
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10  комментариев
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6k
rutt 2 часа назад
А были желающие?
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2k
Pill 10 минут назад
Да, блин. Почему у меня некоторые видео не проигрываются?
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Себастьян Перейра

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