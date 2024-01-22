Клиент запустил товаром в голову сотруднице пункта выдачи Wildberries

Рассерженный клиент швырнул упаковку с товаром в голову сотруднице пункта выдачи Wildberries в Уссурийске Приморского края.
Мужчина при заказе двух комплектов постельного белья выбрал вариант оплаты «при получении». Пока он в пункте выдачи разворачивал покупку, чтобы проверить товар, сотрудница списала с его карты оплату, так как ей послышалось, что он разрешил это делать.
Однако клиент заявил, что не разрешал списывать деньги. Но по правилам оформить возврат на такую категорию товара, как постельное белье, нельзя. Поэтому мужчина разозлился и со словами «хочешь, подарю?» запустил одну упаковку с бельем в голову сотруднице. Вторую унес с собой.
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У нас в любой деревне есть долбаный автомат с ячейками. Причем обычно их много, от разных фирм.
Вводишь код, получаешь товар. Все остальное с продавцом. Если товар новый, у тебя есть право вернуть его в течении 14 дней без объяснения причин. Но товар должен быть не использованным. А вот распечатать его можно.
Не понимаю, как вообще можно что то покупать в том месте, где тебя уже обманули. Ёжики плакали и кололись, но продолжали лезть на кактус.