Клиент запустил товаром в голову сотруднице пункта выдачи Wildberries

Мужчина при заказе двух комплектов постельного белья выбрал вариант оплаты «при получении». Пока он в пункте выдачи разворачивал покупку, чтобы проверить товар, сотрудница списала с его карты оплату, так как ей послышалось, что он разрешил это делать.

Однако клиент заявил, что не разрешал списывать деньги. Но по правилам оформить возврат на такую категорию товара, как постельное белье, нельзя. Поэтому мужчина разозлился и со словами «хочешь, подарю?» запустил одну упаковку с бельем в голову сотруднице. Вторую унес с собой.