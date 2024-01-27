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Полицейский доставил еду вместо курьера, которого он арестовал

Полицейский доставил еду вместо курьера, которого он арестовал

Автор:
27 января 2024 10:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Еда   арест   в мире   заказ   курьер   полиция   
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Жительница штата Иллинойс, ожидая курьера с заказанной едой, была сильно удивлена, когда вместо него в их дверь постучала полиция.

— Водитель попал в аварию?

— Нет, его арестовали, но мы хотели убедиться, что вы получили свою еду. Спокойной ночи.

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Метки: Видео   Еда   арест   в мире   заказ   курьер   полиция   
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7  комментариев
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6k
Lexx 2 часа назад
Хорошие у них менты. Честные. А наши бы сами сожрали.
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21k
Александр 5 минут назад
А ведь могли бы и застрелить, какие молодцы
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6k
Babangdida 24 минуты назад
T.e. решили проверить что в доставке (авось дурь), Да и не мешало бы осмотреть место доставки вблизи, как и его обитателей. Ещё не хотели, чтобы их обвинили в воровстве улик и расследовали во внутреннем отделе... Вместо того, патрулируя район, сделали неплохой ПР ход. Неплохо получилось.
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19k
Роберт Шекли 50 минут назад
А если бы это был наркокурьер...
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822
Шурман 2 часа назад
У меня бы шок был , сразу бы прокрутилось что то в голове по поводу моих сотрудников или фирмы или меня ограбили уже :) . Короче нельзя так пугать людей :)
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17k
ss 2 часа назад
Я бы не удержался и спросил: "У вас что, опять финансирование урезали?"
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