Полицейский доставил еду вместо курьера, которого он арестовал

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Жительница штата Иллинойс, ожидая курьера с заказанной едой, была сильно удивлена, когда вместо него в их дверь постучала полиция.
— Водитель попал в аварию?
— Нет, его арестовали, но мы хотели убедиться, что вы получили свою еду. Спокойной ночи.
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