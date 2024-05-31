Запуск дрона закончился неудачей

1980
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В Китае мужчина попытался запустить дрон с дороги. Однако его ждало разочарование. Беспилотник начал набирать высоту, как вдруг получил серьезные повреждения.
Дрон оказался на пути у грузовика.
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Есть любители разбивать корпоративные машины.
И тут так-же.
Поэтому кстати и съёмка велась.
Иначе он сам стоял на проезжей части
Зачем?