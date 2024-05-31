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Запуск дрона закончился неудачей

Запуск дрона закончился неудачей

Автор:
31 мая 2024 07:29
Метки: Беспилотник   Видео   дрон   инцидент   неудача   фейл   
1980
1
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В Китае мужчина попытался запустить дрон с дороги. Однако его ждало разочарование. Беспилотник начал набирать высоту, как вдруг получил серьезные повреждения.

Дрон оказался на пути у грузовика.

Источник:

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Метки: Беспилотник   Видео   дрон   инцидент   неудача   фейл   
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10  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Дрыном сначала хорошо научись управлять - потом переходи на дрон.
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1k
K_II_T Полчаса назад
Явно дрон не его.
Есть любители разбивать корпоративные машины.

И тут так-же.
Поэтому кстати и съёмка велась.
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5k
Terminator 49 минут назад
Постанова. Мультик, вероятно
Иначе он сам стоял на проезжей части
Зачем?
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62
uid-tfwhppoz 55 минут назад
штука ОЧЕНЬ даже не легкая. и прилетев в кабину водителя - там водитель то живой?
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10k
Alex Час назад
В Китае, оказывается, дураков тоже хватает.
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293
Дмитрий Час назад
Действительно в Китае ж больше негде дроны запускать и это наверное первый грузовик там проехал за последние три века
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11k
Zемляк Час назад
Пять секунд - полет нор....
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3299 постов (3240 в горячем)

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