В ходе учений "умный" дрон получал очки за выполнение заданий, одним из которых был поиск и уничтожение установки ПВО противника. Вот только человек-оператор в последний момент отменил задание. ИИ же решил, что тот мешает ему зарабатывать очки и в ходе симуляции принял решение попросту уничтожить оператора и продолжить свою работу.

По словам Такера Гамильтона, после того как военные перепрограммировали дрон, чтобы тот не убивал людей, которые могут изменить его миссию, система искусственного интеллекта направила огонь на вышку связи, откуда шли команды оператора "не уничтожать цель".

Гамильтон, летчик-испытатель экспериментального истребителя, предостерег от чрезмерной зависимости от искусственного интеллекта и сказал, что испытание показало, что «нельзя говорить об искусственном интеллекте, машинном обучении, если вы не собираетесь говорить об этике и ИИ»: