Роскошный пентхаус в небоскребе Нью-Йорка

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Заглянем внутрь пентхауса в Нью-Йорке, который продаётся за 50 миллионов долларов (почти 4.5 миллиарда рублей). Вид на Центральный парк, премиальная отделка и много другое ждут вас в видео.
Ничего необычного, просто пентхаус в Нью-Йорке за 50 миллионов долларов.
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