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Роскошный пентхаус в небоскребе Нью-Йорка

Роскошный пентхаус в небоскребе Нью-Йорка

Автор:
30 мая 2024 10:07
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Нью-Йорк   США   в мире   небоскреб   пентхаус   
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Заглянем внутрь пентхауса в Нью-Йорке, который продаётся за 50 миллионов долларов (почти 4.5 миллиарда рублей). Вид на Центральный парк, премиальная отделка и много другое ждут вас в видео.

Ничего необычного, просто пентхаус в Нью-Йорке за 50 миллионов долларов.

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Метки: Видео   Нью-Йорк   США   в мире   небоскреб   пентхаус   
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15  комментариев
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56k
Прораб Час назад
Бедненько. Но чистенько.
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3k
Старожил 3 минуты назад
Разбегался тут, можно помедленнее, я же записываю...
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372
Горыныч 9 минут назад
Да ёмаё! Даже не верхний этаж! Как-то попахивает дешманским компромисом ))
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6k
jfk 12 минут назад
вид, конечно, шикарный из окон.
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3k
Кирилл 14 минут назад
халупа. до садового замучаешься добираться.
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149k
parallax Полчаса назад
С жиру бесятся. За такие деньги можно десяток нормальных домов за пределами города купить.
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1k
САР Полчаса назад
Неплохо. Скромненько и со вкусом.
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116
Anton 51 минуту назад
Почему так дорого, лепнины же нет?
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3k
Сергей Час назад
Квартира хорошая.
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2k
Aleksandr Karin Час назад
Ну что, хотошая квартирка, надо брать. Дело за малым - где нибудь найти писят лимонов баксов
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9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
в таком заниматься бум-бум надо потихоньку, иначе от вибраций рухнет всё
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3299 постов (3235 в горячем)

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