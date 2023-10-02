Крыса на стероидах в Нью-Йорке

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В одном из магазинов Нью-Йорка заметили крупного грызуна, напоминающего нутрию и ондатру. Зверёк деловито расхаживал по торговому залу и не спешил уходить.
Мастер Сплинтер пришёл за покупками.
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