FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14824 поста • 1692 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Крыса на стероидах в Нью-Йорке

Крыса на стероидах в Нью-Йорке

Автор:
02 октября 2023 12:08
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Нью-Йорк   США   в мире   грызун   магазин   
1199
1
1

В одном из магазинов Нью-Йорка заметили крупного грызуна, напоминающего нутрию и ондатру. Зверёк деловито расхаживал по торговому залу и не спешил уходить.

Мастер Сплинтер пришёл за покупками.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Нью-Йорк   США   в мире   грызун   магазин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
alex 40 минут назад
Значит где-то рядом ещё и черепашки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович 11 минут назад
Магазин грязный, полы разваливаются.... Америка. етпа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
ruslan d 23 минуты назад
Как собака )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
... Полчаса назад
Бррр. Жесть, а дед мне не верил что крас размером с кошку, когда хвост с оглоблю предоставил офигел. Кот из кладовки пулей вышел, только ёжик дикий с ними справился, круче любого кота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Tamdima 44 минуты назад
Д ну на.уй! Такая ногу отгрызёт! Я не трус, но от такого зверя надо съёпы.ать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
MPEG-8 50 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi 59 минут назад
это у них ондатра бегает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
ДедМаздай Shtoppi 7 минут назад
Да больше на нутрию похожа)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

961372



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена
"Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена
Японский учёный придумал, как продлить жизнь кошкам
Японский учёный придумал, как продлить жизнь кошкам
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Процесс изготовления статуэток Гордона Фримена в одной из китайских фабрик в 2013 году по заказу компании Gaming Heads
Процесс изготовления статуэток Гордона Фримена в одной из китайских фабрик в 2013 году...
Настоящий шедевр стеклянной архитектуры
Настоящий шедевр стеклянной архитектуры
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#животные#Прикол#аварии#автомир#конфликт#новости#криминал#подборка
#фото#в мире#СССР#история#автомобили#драка#девушки#забавно#сарказм#Россия
#ДТП#дети#США#машина#авто аварии#кража#Китай#кино#ЧП#Новосибирск
Настоящий шедевр стеклянной архитектуры Настоящий шедевр стеклянной архитектуры Драка из-за товара по скидке в американском магазине Драка из-за товара по скидке в американском магазине Необычный супермаркет, в котором нет настоящих продуктов Необычный супермаркет, в котором нет настоящих продуктов Автомобильная погоня с ограблением в стиле GTA Автомобильная погоня с ограблением в стиле GTA В США конфликт в ресторане чуть не закончился трагедией В США конфликт в ресторане чуть не закончился трагедией Очевидец снял момент крушения вертолета в США Очевидец снял момент крушения вертолета в США

На что жалуетесь?

Вернуться