Мужчины пытаются сложить детскую коляску

Конструкция детских колясок у многих вызывает противоречивые чувства. Ведь глядя на них, может показаться, что перед вами не вещь для маленького карапуза, а механизм для запуска ракет в космос. И мужчина из видео испытал эти сложности на собственной шкуре.

Ему нужно было сложить коляску и убрать ее в багажник машины. Звучит, как довольно простая задача, однако герой ролика столкнулся с ужасными сложностями. Это оказалось настолько невыполнимой задачей, что ему понадобилась помощь прохожих. Которые, к слову, также не знали, как справиться с коляской.