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Мужчины пытаются сложить детскую коляску

Мужчины пытаются сложить детскую коляску

Автор:
30 мая 2024 07:26
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   дети   детская коляска   коляска   мужчина   
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Мужчина попытался справиться с детской коляской, однако у него возникли некоторые проблемы. Пришлось обращаться за помощью к прохожим.

Конструкция детских колясок у многих вызывает противоречивые чувства. Ведь глядя на них, может показаться, что перед вами не вещь для маленького карапуза, а механизм для запуска ракет в космос. И мужчина из видео испытал эти сложности на собственной шкуре.

Ему нужно было сложить коляску и убрать ее в багажник машины. Звучит, как довольно простая задача, однако герой ролика столкнулся с ужасными сложностями. Это оказалось настолько невыполнимой задачей, что ему понадобилась помощь прохожих. Которые, к слову, также не знали, как справиться с коляской.

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Метки: Видео   Прикол   дети   детская коляска   коляска   мужчина   
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5  комментариев
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14k
Copycat Час назад
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1k
Polotenchick 23 секунды назад
Вспомнился очень бородатый анекдот.

Рабинович работает на конвейере завода, выпускающего детские коляски. Жена уговорила его воровать по одной детали в неделю, чтобы собрать коляску для будущего ребенка. Через девять месяцев Рабинович сел за сборку.
- Знаешь, жена, как я не собираю, все пулемет получается.
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276
usla2000 10 минут назад
Я однажды так колесики к обогревателю пристегивал. Хрен знает, что за злобный гений там конструкцию придумывал и руководство по сборке рисовал. Оказалось, не от той модели положили.
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2k
Александр Шевченко 12 минут назад
Так себе актёры и сюжет слабоват, да и белая кнопка слишком в глаза бросается и свою коляску никто так бросать не будет. Тупые америкашки.
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4k
просто Дмитрий 14 минут назад
ЗАДОРНОВ... Ну, Вы меня поняли....
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Forestdude
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