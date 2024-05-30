Мужчины пытаются сложить детскую коляску

Мужчина попытался справиться с детской коляской, однако у него возникли некоторые проблемы. Пришлось обращаться за помощью к прохожим.
Конструкция детских колясок у многих вызывает противоречивые чувства. Ведь глядя на них, может показаться, что перед вами не вещь для маленького карапуза, а механизм для запуска ракет в космос. И мужчина из видео испытал эти сложности на собственной шкуре.
Ему нужно было сложить коляску и убрать ее в багажник машины. Звучит, как довольно простая задача, однако герой ролика столкнулся с ужасными сложностями. Это оказалось настолько невыполнимой задачей, что ему понадобилась помощь прохожих. Которые, к слову, также не знали, как справиться с коляской.
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Рабинович работает на конвейере завода, выпускающего детские коляски. Жена уговорила его воровать по одной детали в неделю, чтобы собрать коляску для будущего ребенка. Через девять месяцев Рабинович сел за сборку.
- Знаешь, жена, как я не собираю, все пулемет получается.