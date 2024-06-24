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Неудачная попытка избавиться от молочного зуба

Неудачная попытка избавиться от молочного зуба

Автор:
24 июня 2024 07:07
Метки: Видео   Прикол   внучка   дедугка   дети   зуб   кухня   шкаф   
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На видео попала не самая удачная попытка дедушки избавиться от молочного зуба внучки. Мужчина пытался вырвать зуб с помощью дверцы кухонного шкафа.

Очень многие решений и действий в нашей жизни нам стоило бы продумывать заранее. Тогда мы бы с большей вероятностью избежали бы многих неприятностей и материального ущерба.

В этом видео бабушка с дедушкой не позаботились о том, чтобы наперед просчитать итог их плана. Они пытались вырвать наверняка шатающийся зуб своей внучки с помощью кухонного шкафа со стеклом. Из-за этого они понесли потери в виде этого самого шкафа, а зуб, возможно, так и остался на месте, — этого мы не узнаем, так как видео обрывается на самом интересном месте.

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Метки: Видео   Прикол   внучка   дедугка   дети   зуб   кухня   шкаф   
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7k
Отвратительный Мужик 48 минут назад
Дед суетолог
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11k
Dabus 48 минут назад
Обычно дверь решает всё вопросы. Главное пациента держать сзади за плечи, что бы он не побежал вслед за закрывающейся дверью
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2k
smokes 58 минут назад
В следующий раз прошу попробовать привязать за бампер авто и за руль деда посадить..
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29k
Влад Час назад
Главное зуб не пострадал.
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2k
дмитрий викторович 2 часа назад
Не очень гениальный дедушка.
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Себастьян Перейра
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