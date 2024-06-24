Неудачная попытка избавиться от молочного зуба

Очень многие решений и действий в нашей жизни нам стоило бы продумывать заранее. Тогда мы бы с большей вероятностью избежали бы многих неприятностей и материального ущерба.

В этом видео бабушка с дедушкой не позаботились о том, чтобы наперед просчитать итог их плана. Они пытались вырвать наверняка шатающийся зуб своей внучки с помощью кухонного шкафа со стеклом. Из-за этого они понесли потери в виде этого самого шкафа, а зуб, возможно, так и остался на месте, — этого мы не узнаем, так как видео обрывается на самом интересном месте.