Неудачная попытка избавиться от молочного зуба

На видео попала не самая удачная попытка дедушки избавиться от молочного зуба внучки. Мужчина пытался вырвать зуб с помощью дверцы кухонного шкафа.
Очень многие решений и действий в нашей жизни нам стоило бы продумывать заранее. Тогда мы бы с большей вероятностью избежали бы многих неприятностей и материального ущерба.
В этом видео бабушка с дедушкой не позаботились о том, чтобы наперед просчитать итог их плана. Они пытались вырвать наверняка шатающийся зуб своей внучки с помощью кухонного шкафа со стеклом. Из-за этого они понесли потери в виде этого самого шкафа, а зуб, возможно, так и остался на месте, — этого мы не узнаем, так как видео обрывается на самом интересном месте.
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