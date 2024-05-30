Мужчина напал на ребёнка в Кировской области

В селе Пасегово Кировской области на видео попал момент нападения на ребёнка. Мужчина подбежал к мальчику на детской площадке, схватил его и ударил головой о металлическую конструкцию.
Камеры сняли, как мужчина подбежал к восьмилетнему ребенку, схватил его за волосы и стукнул головой о металлическую карусель. Пострадавшего школьника доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.
Мама ребенка рассказала, что изначально мужчина ругался с неизвестными подростками, которые его дразнили. А ее сын якобы попался под горячую руку. Напавший предложил женщине компенсацию ущерба, однако она решила обращаться в полицию.
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И правильно. Этого утырка надо изолировать от нормальных людей