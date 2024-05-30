Мужчина напал на ребёнка в Кировской области

Камеры сняли, как мужчина подбежал к восьмилетнему ребенку, схватил его за волосы и стукнул головой о металлическую карусель. Пострадавшего школьника доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.

Мама ребенка рассказала, что изначально мужчина ругался с неизвестными подростками, которые его дразнили. А ее сын якобы попался под горячую руку. Напавший предложил женщине компенсацию ущерба, однако она решила обращаться в полицию.