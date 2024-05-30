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Мужчина напал на ребёнка в Кировской области

Мужчина напал на ребёнка в Кировской области

Автор:
30 мая 2024 06:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   конфликт   мужчина   нападение   подростки   
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В селе Пасегово Кировской области на видео попал момент нападения на ребёнка. Мужчина подбежал к мальчику на детской площадке, схватил его и ударил головой о металлическую конструкцию.

Камеры сняли, как мужчина подбежал к восьмилетнему ребенку, схватил его за волосы и стукнул головой о металлическую карусель. Пострадавшего школьника доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.

Мама ребенка рассказала, что изначально мужчина ругался с неизвестными подростками, которые его дразнили. А ее сын якобы попался под горячую руку. Напавший предложил женщине компенсацию ущерба, однако она решила обращаться в полицию.

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Метки: Видео   дети   конфликт   мужчина   нападение   подростки   
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14  комментариев
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11k
Сергей Час назад
Помню когда мне было 12 лет, тоже дразнили местную алкоту. И в один "прекрасный" день нас с другом, алконавты зажали за гаражами и на стучали по соплям. Не скажу что очень сильно, но в целом запомнилось. А вечером когда рассказал бате, ещё и потзатыльник довесили.
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2k
Михаил 2 минуты назад
Вполне вероятно что заслуженно огреб, но бошкой об карусель ребенка совсем не по мужски... воспитывающий пендель\подзатыльник - то что надо! А так могут быть большие проблемы...
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3k
Игорь 52 минуты назад
"играть на детской площадке" это сейчас - залипать в смартфон
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11k
Zемляк 55 минут назад
Где тут мужчина. Мужчина бы не стал 8-летку лбом об карусель долбить.
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3k
Владимир Час назад
Детки конечно белые и пушистые. Да и мужик перестарался явно.
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198
Александр Панькин Час назад
Не повезло жене корреспондента с фамилией...
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47
Аврашалом Маркович Час назад
Сотрясение - это уголовка, не посадят, конечно, но сменить работу с грузчика арбузов(судя по походке он им работает) на более приличную вряд ли получится
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25
First-and-nine 2 часа назад
Наказание по закону будет выглядеть мягко, хотя ему и влепят судимость, не достаёт наказания по морде, чтобы оно стало полноценнее.
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25
First-and-nine Андрей 2 минуты назад
Думаю лёгкий вред здоровью, статья УК.
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40k
russger 2 часа назад
"Напавший предложил женщине компенсацию ущерба, однако она решила обращаться в полицию"

И правильно. Этого утырка надо изолировать от нормальных людей
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25
First-and-nine russger 2 часа назад
За такое у нас не сажают, штраф или работы присудят, а если стороны примирятся в суде, например по причине компенсации, дело прекратят.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3709 постов (3624 в горячем)

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