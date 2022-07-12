Парню приходится ежедневно отбивать свой автомобиль у птицы

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Парень каждый день вынужден "сражаться" с птицей за свою машину. Пернатый садится на автомобиль, начинает кричать и до последнего отказывается улетать.
А мог бы и покормить, вдруг со временем ручным станет. Хотя, скорее всего, пернатый уже ручной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ничто не мешает просто сесть в машину и поехать. Ворона сама слетит. А тут просто игра на публику. Птица, явно, ручная. Дикая не дала бы так взять себя за клюв.
Вороны хорошо различают людей и по одежде, и по лицам.
Этот парень его сам выкармливает.