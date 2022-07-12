Парню приходится ежедневно отбивать свой автомобиль у птицы

Забавные ситуации, которыми небо полнится

Попугай, который 6 лет «тиранит» хозяйку, принимая за нее решения

Художник находит фото котов и превращает их в потешные карикатуры

Настырный "магнитный кусь" кота

14 фотографий, которые доказывают, что несколько котов лучше, чем один

Наглые сороки повадились красть корм из мисок домашних животных