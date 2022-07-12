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Парню приходится ежедневно отбивать свой автомобиль у птицы

Парню приходится ежедневно отбивать свой автомобиль у птицы

Автор:
12 июля 2022 12:39
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   конфликт   прикол   птицы   
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Парень каждый день вынужден "сражаться" с птицей за свою машину. Пернатый садится на автомобиль, начинает кричать и до последнего отказывается улетать.
А мог бы и покормить, вдруг со временем ручным станет. Хотя, скорее всего, пернатый уже ручной.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   конфликт   прикол   птицы   
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6  комментариев
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14k
Patmaz Час назад
Явная постанова.
Ничто не мешает просто сесть в машину и поехать. Ворона сама слетит. А тут просто игра на публику. Птица, явно, ручная. Дикая не дала бы так взять себя за клюв.
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9k
Izrin Maria 57 секунд назад
Птенец-слёток. Решил почему-то, что этот мужик его "папа-мама", и требует еды.
Вороны хорошо различают людей и по одежде, и по лицам.
Этот парень его сам выкармливает.
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1k
Rabie Liz Полчаса назад
Это глупый птенец ещё. Кушать просит. Но так жестоко с птичкой неправильно.
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11k
.Атеист. 51 минуту назад
автосигнализация с функцией воздушной слежки за угонщиком))
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80k
parallax Час назад
Ручной, жрать требует.
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46k
dima423 Час назад
да это и так ручной стопудов...
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