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Сообщество Без кота и жизнь не та 1425 постов • 450 подписчиков подписаться
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Мужчина пожалел, что вмешался в конфликт котов

Мужчина пожалел, что вмешался в конфликт котов

Автор:
13 октября 2022 09:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   конфликт   кот   
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Хозяин котов попытался остановить конфликт питомцев. Мужчина решил оттащить одного из участников и тут же пожалел о своём решении.
Родственница мужчины сняла неудачную попытку остановить кошачий конфликт.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   конфликт   кот   
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lex lemin 49 минут назад
Решение и его последствия)
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