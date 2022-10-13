Мужчина пожалел, что вмешался в конфликт котов

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Хозяин котов попытался остановить конфликт питомцев. Мужчина решил оттащить одного из участников и тут же пожалел о своём решении.
Родственница мужчины сняла неудачную попытку остановить кошачий конфликт.
Источник:
АНТИФИШКИ
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