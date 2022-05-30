Задиристая ворона мешает кошкам уединиться

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Жители дома запечатлели комичную ситуацию из жизни братьев наших меньших. Двое представителей семейства кошачьих захотели уединиться и предаться любовным утехам. Однако одной пернатой задире это не понравилось.
Неожиданный любовный треугольник
Ворона не потерпела кошачьих нежностей на своей территории и вмешалась в процесс.
Источник:
АНТИФИШКИ
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