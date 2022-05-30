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Задиристая ворона мешает кошкам уединиться

Задиристая ворона мешает кошкам уединиться

Автор:
30 мая 2022 12:19
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   ворона   животные   конфликт   коты   любовь   прикол   птицы   
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Жители дома запечатлели комичную ситуацию из жизни братьев наших меньших. Двое представителей семейства кошачьих захотели уединиться и предаться любовным утехам. Однако одной пернатой задире это не понравилось.

Неожиданный любовный треугольник

Ворона не потерпела кошачьих нежностей на своей территории и вмешалась в процесс.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   ворона   животные   конфликт   коты   любовь   прикол   птицы   
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7  комментариев
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7k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Полиция нравов.
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78k
parallax Час назад
Умная. Понимает, что они наплодят ещё больше пищевых конкурентов и охотников на птенцов.
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9k
quam mordet 2 часа назад
- Ворона, дай потрахаться!
- угу, знаю я эти приколы, потом птенцов своих подсунете мне в коробку, выкармливай их, нет уж!
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2k
Лёха 2 часа назад
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10k
.Атеист. 2 часа назад
Правильно что гоняет! А то нанюхались кошачьей мяты и яп?тся где попало! Вообще обнаглела молодежь
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3k
Frank Borman 2 часа назад
- В СССР секса не было!
- Кра-кра! И у вас тоже не будет, засранцы мохнатые!
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8k
КОСТЯН 2 часа назад
Ворона это чистильщик бассейна
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