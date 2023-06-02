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17 примеров небанальных цветочных горшков

17 примеров небанальных цветочных горшков

Автор:
02 июня 2023 08:48
Сообщество : Фабрика идей
Метки: горшок   идея   креатив   фото   цветок   цветочные горшки   
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Комнатные цветы, пожалуй, самое очаровательное украшение, которое только можно встретить в доме. Нередко интерьер без них выглядит пусто и безжизненно.

Однако любой, даже самый красивый цветок может стать ещё привлекательнее, если высадить его в необычный горшок. Некоторые кашпо для растений, созданные дизайнерами и обычными людьми, вовсе не похожи на привычные горшки. Они имеют настолько необычный внешний вид, что полностью отвлекают внимание от своего содержимого. Собрали фото необычных горшков для растений, которые захочет даже тот, кто не любит комнатные цветы.


Они идеально подошли друг к другу

×
×

Сдержанно, но при этом оригинально


Кто проживает на дне океана?


Горшок из кирпича? Почему бы и нет?


Для любителей морской тематики

Креативно оформленные горшки — отличный элемент декора. С ними любое, даже самое скромное помещение заиграет совсем другими красками


Почти не отличить от настоящего мороженого


Национальные мотивы


Одна забавная деталь способна поменять весь вид

Плохое настроение? Этот парень вам его гарантировано поднимет!


Грациозная медуза


Мастер Йода


Не горшок, а настоящий улучшитель настроения


Совсем скоро её волосы будут в несколько раз длиннее


Славный котэ, познавший дзен

Миленькие фламинго

Не желаете ли принять ванну?

Изящный аист

Такой замечательный горшок наверняка не рискнул бы осквернить ни один кот (даже самый вредный).


Яркий и креативный горшок для суккулентов

Источник:

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Метки: горшок   идея   креатив   фото   цветок   цветочные горшки   
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Тигран Саркисян 11 минут назад
Красиво аж очень тепло и приятно) воть)
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