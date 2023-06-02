17 примеров небанальных цветочных горшков

Однако любой, даже самый красивый цветок может стать ещё привлекательнее, если высадить его в необычный горшок. Некоторые кашпо для растений, созданные дизайнерами и обычными людьми, вовсе не похожи на привычные горшки. Они имеют настолько необычный внешний вид, что полностью отвлекают внимание от своего содержимого. Собрали фото необычных горшков для растений, которые захочет даже тот, кто не любит комнатные цветы.

Они идеально подошли друг к другу