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На Камчатке ищут браконьеров, арендовавших вертолёт и устроивших стрельбу в заповеднике

На Камчатке ищут браконьеров, арендовавших вертолёт и устроивших стрельбу в заповеднике

Автор:
28 мая 2024 14:26
Сообщество : Животные
Метки: Браконьеры   Видео   Камчатка   медведи   охота   полиция   
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Они убивали бурых медведей прямо с борта ВО-105.

В апреле трое неизвестных приехали на туристическую базу в Усть-Большерецком районе Камчатки. Оттуда на вертолёте ВО-105 отправились в заказник «Река Удочка» и устроили незаконную охоту на бурых медведей.

За 2 дня застрелили трёх косолапых. Их туши привязали тросами к вертолёту и доставили в точку сбора добычи. За этим наблюдал очевидец - он снял браконьеров на видео и отправил его в общественную приёмную комиссии по координации работ по противодействию коррупции в Камчатском крае. Заодно обратился и в полицию.

Минприроды края сообщает о проведении следственными органами проверки по факту проведения неустановленными лицами 23.04.2024 и 24.04.2024 браконьерской охоты на бурых медведей в верховьях р. Маркеева Усть-Большерецкого района Камчатского края с вертолёта марки Б-105.

Министерством совместно с УМВД России по Камчатскому краю предприняты все необходимые действия по установлению фактических обстоятельств.

А уголовного дела пока нет. Местные СМИ не без оснований полагают, что незаконной охотой промышляли отнюдь не последние в регионе люди. И уж точно не бедные, раз на несколько дней арендовали вертолёт.

«Река Удочка» - государственный биологический заказник областного значения. Это особо охраняемая территория площадью почти 100 тысяч гектаров.

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Метки: Браконьеры   Видео   Камчатка   медведи   охота   полиция   
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16  комментариев
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4k
poбт Час назад
неизвестные могут арендовать неизвестно у кого вертолет и неизвестно в какой приемный пункт сдать добычу?
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237
Corkscrew 16 минут назад
«В апреле трое неизвестных приехали на туристическую базу в Усть-Большерецком районе Камчатки. Оттуда на вертолёте ВО-105 отправились в заказник «Река Удочка» и устроили незаконную охоту на бурых медведей.»
=========
И приехали они туда совсем без документов, и вертолет им тоже под честное слово дали?
Кто интересно в такой звиздёж поверит сейчас, чтобы неизвестно кто, куда-то так вот просто заявился, накуролесил и не оставил следов, да так лихо, что их теперь найти никак не могут? Простите, но не верится от слова "совсем".
Скажите уже правду, что там либо чинуши какие были, либо т. н. бизнесмены и им теперь активно помогают уйти от ответственности за устроенный беспредел, естественно не бесплатно.
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2k
Сергей Полчаса назад
В Госдуме их искать надо
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1k
DuckTales Полчаса назад
Вот нафиг нужны эти медведи ?
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237
Corkscrew DuckTales 2 минуты назад
А ты посмотри на свой первоначальный каммент и подумай как это прозвучало, может и придет осознание того, как нужно свои мысли формулировать в однозначном ключе, чтобы потом не спрашивать "А что я не так сказал?" и не писать пояснения.
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7k
Отвратительный Мужик 37 минут назад
Главное не выйти на самих себя
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13k
MPEG-8 47 минут назад
Все браконьеры в галстуках.
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18k
ron 56 минут назад
волнуюсь, найдут-не найдут.... ))
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August
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  • 2979 постов (2934 в горячем)

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