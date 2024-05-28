На Камчатке ищут браконьеров, арендовавших вертолёт и устроивших стрельбу в заповеднике

В апреле трое неизвестных приехали на туристическую базу в Усть-Большерецком районе Камчатки. Оттуда на вертолёте ВО-105 отправились в заказник «Река Удочка» и устроили незаконную охоту на бурых медведей.

За 2 дня застрелили трёх косолапых. Их туши привязали тросами к вертолёту и доставили в точку сбора добычи. За этим наблюдал очевидец - он снял браконьеров на видео и отправил его в общественную приёмную комиссии по координации работ по противодействию коррупции в Камчатском крае. Заодно обратился и в полицию.