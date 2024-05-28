На Камчатке ищут браконьеров, арендовавших вертолёт и устроивших стрельбу в заповеднике

Они убивали бурых медведей прямо с борта ВО-105.
В апреле трое неизвестных приехали на туристическую базу в Усть-Большерецком районе Камчатки. Оттуда на вертолёте ВО-105 отправились в заказник «Река Удочка» и устроили незаконную охоту на бурых медведей.
За 2 дня застрелили трёх косолапых. Их туши привязали тросами к вертолёту и доставили в точку сбора добычи. За этим наблюдал очевидец - он снял браконьеров на видео и отправил его в общественную приёмную комиссии по координации работ по противодействию коррупции в Камчатском крае. Заодно обратился и в полицию.
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Минприроды края сообщает о проведении следственными органами проверки по факту проведения неустановленными лицами 23.04.2024 и 24.04.2024 браконьерской охоты на бурых медведей в верховьях р. Маркеева Усть-Большерецкого района Камчатского края с вертолёта марки Б-105.
Министерством совместно с УМВД России по Камчатскому краю предприняты все необходимые действия по установлению фактических обстоятельств.
А уголовного дела пока нет. Местные СМИ не без оснований полагают, что незаконной охотой промышляли отнюдь не последние в регионе люди. И уж точно не бедные, раз на несколько дней арендовали вертолёт.
«Река Удочка» - государственный биологический заказник областного значения. Это особо охраняемая территория площадью почти 100 тысяч гектаров.
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И приехали они туда совсем без документов, и вертолет им тоже под честное слово дали?
Кто интересно в такой звиздёж поверит сейчас, чтобы неизвестно кто, куда-то так вот просто заявился, накуролесил и не оставил следов, да так лихо, что их теперь найти никак не могут? Простите, но не верится от слова "совсем".
Скажите уже правду, что там либо чинуши какие были, либо т. н. бизнесмены и им теперь активно помогают уйти от ответственности за устроенный беспредел, естественно не бесплатно.