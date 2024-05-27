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Кража по-индийски: на видео попало ограбление в стиле очередной части «Форсажа»

Кража по-индийски: на видео попало ограбление в стиле очередной части «Форсажа»

Автор:
27 мая 2024 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   забавно   индийские фильмы   кража   люди   ограбление   
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Индийские фильмы известны своими чересчур эпичными трюками, порой явно граничащие с абсурдом. Однако в самой Индии подобное, по-видимому, норма. Ведь даже воры крадут товар в стиле очередной части «Форсажа».


Один из пользователей снял именно такую кражу с грузовика. Пока фургон ехал с товаром, недобросовестные граждане забрались на него, украли мешок с одеждой и обратно сели на свой мопед. И все это на полной скорости.

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Метки: Видео   забавно   индийские фильмы   кража   люди   ограбление   
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1  комментарий
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Serg2001 50 минут назад
Их там почти 1,5 миллиарда уже. Могут себе такое позволить...)
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3594 поста (3377 в горячем)

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