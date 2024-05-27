Кража по-индийски: на видео попало ограбление в стиле очередной части «Форсажа»

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Индийские фильмы известны своими чересчур эпичными трюками, порой явно граничащие с абсурдом. Однако в самой Индии подобное, по-видимому, норма. Ведь даже воры крадут товар в стиле очередной части «Форсажа».
Один из пользователей снял именно такую кражу с грузовика. Пока фургон ехал с товаром, недобросовестные граждане забрались на него, украли мешок с одеждой и обратно сели на свой мопед. И все это на полной скорости.
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Метки: Видео забавно индийские фильмы кража люди ограбление
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