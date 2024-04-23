Полицейские выследили и скрутили парня, стащившего золотую цепочку

Полученные видеодоказательства привели стражей правопорядка к двум важным зацепкам: подозреваемый взял такси в районе железнодорожного вокзала Учана и он был замечен в униформе местного барбекю-ресторана, что позволило предположить, что он ранее работал там. Во время посещения закусочной выяснилось, что подозреваемый молодой человек, прибывший из провинции Ганьсу, проработал закусочной всего три дня и уволился.

Продолжая поиски на железнодорожном вокзале, полицейские в конце концов заметили Ли поздно ночью. Правоохранители арестовали воришку и обнаружили у него похищенное ювелирное украшение. В ходе расследования Ли признался, что работа в барбекю-ресторане показалась ему слишком тяжёлой и из-за нехватки средств он решил совершить кражу, а затем покинуть Ухань. Найденное украшение было возвращено в ювелирный магазин, где сотрудники похвалили полицейских за быстрое и успешное расследование.

