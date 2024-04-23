Полицейские выследили и скрутили парня, стащившего золотую цепочку

Камера видеонаблюдения, установленная в ювелирном магазине города Ухань, запечатлела момент похищения золотой цепочки 19-летним злоумышленником.
Воришка вошел в торговое заведение и попросил показать самую толстую и тяжёлую золотую цепочку. Ничего не подозревающие сотрудники предоставили ему 70-граммовое украшение стоимостью более 40 000 юаней (более 520 тысяч рублей). Посмотревшись в зеркало, молодой человек неожиданно выбежал из магазина и скрылся на людной улице. Один из сотрудников ограбленного заведения успел предупредить полицейских, которые, получив видеозаписи с камер наблюдения, приступили к поискам злоумышленника.
Полученные видеодоказательства привели стражей правопорядка к двум важным зацепкам: подозреваемый взял такси в районе железнодорожного вокзала Учана и он был замечен в униформе местного барбекю-ресторана, что позволило предположить, что он ранее работал там. Во время посещения закусочной выяснилось, что подозреваемый молодой человек, прибывший из провинции Ганьсу, проработал закусочной всего три дня и уволился.
Продолжая поиски на железнодорожном вокзале, полицейские в конце концов заметили Ли поздно ночью. Правоохранители арестовали воришку и обнаружили у него похищенное ювелирное украшение. В ходе расследования Ли признался, что работа в барбекю-ресторане показалась ему слишком тяжёлой и из-за нехватки средств он решил совершить кражу, а затем покинуть Ухань. Найденное украшение было возвращено в ювелирный магазин, где сотрудники похвалили полицейских за быстрое и успешное расследование.
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