Прохожие задержали грабителей в Испании

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В понедельник, 18 марта, в испанском городе Санлукар-де-Баррамеда двое грабителей обчистили ювелирный магазин. Однако злоумышленники не смогли далеко уйти.
Прохожие скинули налётчиков со скутера, повалили на землю и удерживали до прибытия полиции.
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Метки: Видео Испания грабитель задержание люди ограбление
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Преступник противопоставил себя обществу и оно вправе ему ответить.
А быть может в районе Гренады.
Где испанки живут и испанцы,
Где с утра начинаются танцы!
(играют гитары и звучат кастаньеты)