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Прохожие задержали грабителей в Испании

Прохожие задержали грабителей в Испании

Автор:
21 марта 2024 11:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Испания   грабитель   задержание   люди   ограбление   
2804
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В понедельник, 18 марта, в испанском городе Санлукар-де-Баррамеда двое грабителей обчистили ювелирный магазин. Однако злоумышленники не смогли далеко уйти.

Прохожие скинули налётчиков со скутера, повалили на землю и удерживали до прибытия полиции.

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Метки: Видео   Испания   грабитель   задержание   люди   ограбление   
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18  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Всегда приятно как общество отвечает на угрозу. И знаете, если бы их помяли сильнее, я бы смотрел с тем же удовольствием.
Преступник противопоставил себя обществу и оно вправе ему ответить.
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92k
sapér Vodička 13 минут назад
Жулики какие-то жопошные.Мягче куя.Соплежуи.Все как в театре.В евпопах даже жулики мультяшные !
Ссылка www.youtube.com
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832
ghor 19 минут назад
Это было в районе Толедо,
А быть может в районе Гренады.
Где испанки живут и испанцы,
Где с утра начинаются танцы!
(играют гитары и звучат кастаньеты)
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7k
мемфрид Полчаса назад
Надо же, белые
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18k
Majul 55 минут назад
Это же надо додуматься грабить в таком узком месте, да еще и кучей народа.
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26k
sssss3 56 минут назад
Офигеть испанцы вежливые, просто удержание, даже без болевых
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2k
Evgeny K. 57 минут назад
Роль государства во многих странах мира скатилась до функции сборщика налогов, если граждане сами ловят преступников, государство явно не справляется...
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20k
Bill Час назад
Какие-то малохольные грабители. И почти не вырываются.
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785
Шурман Час назад
Опять Марокко . Стандарт .
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36k
Teodor 2 часа назад
Браво, Европа! Я снова в Вас верю..!
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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