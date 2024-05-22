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Конфликт покупателя с уличными торговцами

Конфликт покупателя с уличными торговцами

Автор:
22 мая 2024 07:45
Метки: Видео   конфликт   люди   разрешение   разрешение на торговлю   торговец   
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Мужчина попросил продавца на улице показать разрешение на торговлю, что привело к агрессии в его адрес. Вскоре к словесной перепалке подключились знакомые торговца.

Часть конфликта попала на видео

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   конфликт   люди   разрешение   разрешение на торговлю   торговец   
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8  комментариев
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Ви Час назад
Эти тиктокеры задолбали. Ну если правильный такой - вызови полицию, нет надо шоу устроить.
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Сергей Викторович 16 минут назад
В данном случае я его поддерживаю. Нахрен гнать этих торгашей. Продают хрень, налоги не платят, мусорят, портят общественные места, да и вообще - выглядит все ужасно. Ну и плюсом наплевательское отношение к людям и законам. Особенно это касается бородатых "ценных специалистов" - они таким образом деньги зарабатывают. Сейчас раскладушка на тротуаре, потом ларечек, потом магазин с паленой водкой и т.д. Они богатеют, обманывая людей и государство, обходят честных предпринимателей только потому что не несут затраты, которые должны нести по закону. Потом на эти деньги организуют ОПГ "диаспора", еще больше плюют на общество и государство, гоняют на дорогих крузаках и творят всякую дичь. Хотя всякую дичь они сразу начинают вытворять
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3009 постов (2950 в горячем)

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