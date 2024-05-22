Конфликт покупателя с уличными торговцами

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Мужчина попросил продавца на улице показать разрешение на торговлю, что привело к агрессии в его адрес. Вскоре к словесной перепалке подключились знакомые торговца.
Часть конфликта попала на видео
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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