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Чудесное исцеление попрошайки

Чудесное исцеление попрошайки

Автор:
14 мая 2024 14:07
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   исцеление   конфликт   люди   мошенник   попрошайка   
2848
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Народный целитель провёл курс лечения для "инвалида-попрошайки". Для того чтобы поставить незнакомца на ноги, мужчине понадобилось меньше минуты.

Встань и иди!


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Метки: Видео   исцеление   конфликт   люди   мошенник   попрошайка   
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10  комментариев
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12k
Ligov 2 часа назад
Раньше только 'святые' исцелением занимались.))

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5k
Kozlodoev 9 минут назад
Так что, великий целитель христос был лысым?
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5k
Максим Макашев 17 минут назад
Напомнило отрывок из "Повести о Ходже Насреддине" Леонида Соловьёва
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"...Ходжа Насреддин обратился к толпе:

Мулла не верит, что я могу творить чудеса! Хорошо, я сейчас докажу! В этом сарайчике собраны слепые, хромые, немощные и параличные, и я берусь исцелить их всех разом и при этом не буду прикасаться к ним. Я скажу только два слова и они все исцелятся и побегут врассыпную так быстро, что даже лучший арабский конь не догонит их. Стены сарайчика были тонкими, глина во многих местах дала глубокие трещины. Ходжа Насреддин выбрал в стене место, со всех сторон прорезанное трещинами, сильно нажал на него плечом. Глина подалась с легким, зловещим треском. Он поднажал еще, огромный кусок стены рухнул с гулким шумом внутрь сарайчика; из черного зияющего отверстия повалила пыль.

Землетрясение! Спасайтесь! диким голосом вскрикнул Ходжа Насреддин и обрушил второй кусок глины.

В сарайчике на одно мгновение стало тихо, потом поднялась суматоха: рябой параличный слуга первым бросился к выходу, но застрял в дверях со своими носилками и загородил путь остальным хромым, слепым и немощным, которые клубились сзади с криками и воем, а когда Ходжа Насреддин обрушил в сарайчик третий пласт глины они могучим напором вынесли рябого вместе с дверью и косяками и, позабыв про свои увечья, кинулись кто куда..."
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5k
Terminator 21 минуту назад
инвалид курва
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15k
Александр 21 минуту назад
С концерта "Евровидение" безногий мальчик убежал...
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887
zu4ara Полчаса назад
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1k
MrAnderson Час назад
Прям как у нас в городе когда по утрам цыгане на мерсках развозят " Инвалидов" по точкам .
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Чувачок в семейках по ходу из Гелика материализовался? Есть небольшое сомнение, что это крыша нищих, а мужик на коляске не на ту территорию зарулил.
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4k
Шилов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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