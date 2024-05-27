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В США продают особняк из фильма «Один дома»

В США продают особняк из фильма «Один дома»

Автор:
27 мая 2024 06:14
Сообщество : Кино
Метки: Видео   дом   кино   один дома   особняк   фильм   
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Культовый особняк из фильма "Один дома", в котором по сюжету жила семья главного героя Кевина Маккалистера, ждёт новых владельцев. Дом выставили на продажу за 5,25 миллиона долларов (около 480 миллионов рублей).

Дом построен в 1921 году. Площадь здания составляет 848 квадратных метров. Внутри нового владельца будут ждать 5 спален и 6 ванных комнат. Ремонт дома делали в 2018 году.

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Метки: Видео   дом   кино   один дома   особняк   фильм   
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6  комментариев
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7k
Babangdida 3 часа назад
А теперь, внимание вопрос: Кем работал папа Маккалистер, чтобы жить в доме за 5 лямов зелени, содержать жену-домохозяйку + кучу детей и отдыхать с семьёй на другом континенте, в Париже?
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267
usla2000 Полчаса назад
У меня один вопрос. Уже откомментили, кем работал папа Кевина, если так жил. Так вот, с его деньгами ничего не стоило не ждать полицию, когда она там проверит, а позвонить в какую-нибудь частную охранную организацию, и сделать так, чтобы Кевина день и ночь охраняли. Уж с его то деньгами это вполне возможно. Это ведь его любимый сын, хоть и сорванец. Да он мог на уши всех поставить, конечно, изрядно потратившись. А тут умоляют полицию.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
дом среднестатистической христианской семьи исключительной нации Пендосии.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3284 поста (3225 в горячем)

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