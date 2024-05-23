Тем временем в Риме

FISHKINET
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой Житель дома против пьяных подростков Житель дома против пьяных подростков Жерар Депардье избил в Риме известного журналиста-папарацци Жерар Депардье избил в Риме известного журналиста-папарацци Эксперимент: употребление алкоголя на полный и пустой желудок Эксперимент: употребление алкоголя на полный и пустой желудок Неосознанная женская игра на мужских нервах Неосознанная женская игра на мужских нервах Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно... Чернее некуда: подборка жесточайшего юмора с просторов соцсетей Чернее некуда: подборка жесточайшего юмора с просторов соцсетей Разработка приложения «Народный инспектор» завершена. За что можно будет штрафовать водителей Разработка приложения «Народный инспектор» завершена. За что можно... Житель Севастополя справил нужду на инсталляцию в честь Дня Победы и ему сразу же прилетело Житель Севастополя справил нужду на инсталляцию в честь Дня Победы... Александр Волков — советский волшебник, подаривший нам Изумрудный город Александр Волков — советский волшебник, подаривший нам Изумрудный... Пивная кега сломала челюсть и чуть не выбила глаз школьнику Пивная кега сломала челюсть и чуть не выбила глаз школьнику 20 ностальгических снимков для тех, кто родился в 20 веке 20 ностальгических снимков для тех, кто родился в 20 веке В России представили новые автомобили «Волга» В России представили новые автомобили «Волга» Почти получилось Почти получилось «Клянусь, застрелю!»: в столичном Люблино горячий водитель угрожал мужчине расправой из-за парковочного места «Клянусь, застрелю!»: в столичном Люблино горячий водитель угрожал... "Давай, тебе в глаз стрельну!": Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с многонациональной бандой подростков в Липецке "Давай, тебе в глаз стрельну!": Бастрыкин поручил разобраться в... Прогулка – это маленькая жизнь Прогулка – это маленькая жизнь Такой маленький, а уже на электросамокате Такой маленький, а уже на электросамокате На подлёте к Перми появилась надпись “Добро пожаловать в Пензу” На подлёте к Перми появилась надпись “Добро пожаловать в Пензу”
Главная > Видео
Тем временем в Риме

Тем временем в Риме

Автор:
23 мая 2024 10:18
Метки: Видео   Европа   Италия   Рим   бездомные   в мире   люди   
995
1
1

Помните видео, которое демонстрирует обстановку в одном из некогда красивейших городов Европы — Неаполе? Пользователь сети решил прогуляться по Риму и показать, что можно увидеть на улицах этого города.

Вслед за прекрасным Неаполем отправляемся в не менее прекрасный Рим.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Европа   Италия   Рим   бездомные   в мире   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
dima423 36 минут назад
Процветают хуле)) ...и пахнут)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
Совранский 15 минут назад
Удивил) ты прогуляйся вокруг вокзала Термини и нарезку делать не надо будет)))
А уж любой съезд с магистрали - вообще свалка(((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Serg2001 Полчаса назад
Подзасрали они свой садик... Капитально!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3020 постов (2955 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

857562



Другие посты автора
Популярное
Состояние девушки, на которую вчера напал пьяный уроженец Афганистана, ухудшилось и она с трудом может говорить
Состояние девушки, на которую вчера напал пьяный уроженец Афганистана, ухудшилось и...
Парад уродов: самые эпатажные образы Недели моды в Австралии
Парад уродов: самые эпатажные образы Недели моды в Австралии
Набирающие популярность
Wildberries начинает продажи автомобилей Lada
Wildberries начинает продажи автомобилей Lada
С начала года московские археологи обнаружили более 2000 артефактов
С начала года московские археологи обнаружили более 2000 артефактов
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#Автовсячина#история#кот#авто аварии#факты#инцидент#забавно
#люди#автомобили#Прикол#кино#полиция#аварии#конфликт#Юмор#новости#Китай
#животные#автомир#интересно#фильм#Россия#ДТП#США#кошка#СССР#собака
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой Голодная чайка проглотила крысу Голодная чайка проглотила крысу Топ 5 фильмов о ДРЕВНЕМ Риме Топ 5 фильмов о ДРЕВНЕМ Риме Римская армия царской и раннереспубликанской эпохи VIII – IV вв. до н.э Римская армия царской и раннереспубликанской эпохи VIII – IV вв. до н.э Падение Рима Падение Рима Неловко вышло: девушка-солдат не смогла вовремя выстрелить из пушки Неловко вышло: девушка-солдат не смогла вовремя выстрелить из пушки

На что жалуетесь?

Вернуться