Тем временем в Риме

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Помните видео, которое демонстрирует обстановку в одном из некогда красивейших городов Европы — Неаполе? Пользователь сети решил прогуляться по Риму и показать, что можно увидеть на улицах этого города.
Вслед за прекрасным Неаполем отправляемся в не менее прекрасный Рим.
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А уж любой съезд с магистрали - вообще свалка(((