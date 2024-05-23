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Посетитель аттракциона отдохнул на все деньги

Посетитель аттракциона отдохнул на все деньги

Автор:
23 мая 2024 10:06
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   аттракцион   в мире   люди   развлечение   
1244
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Одному из посетителей развлекательного центра стало слишком скучно на аттракционе. Парень решил самостоятельно развлечь себя и начал раскручиваться.

Вестибулярный аппарат вышел из чата.

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Метки: Видео   Прикол   аттракцион   в мире   люди   развлечение   
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9  комментариев
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79k
Viktor Час назад
Я думал заблюёт всех и вся, а так нормальный кент, типа я пропеллер!
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36k
Fat Lynx 6 минут назад
Да примите его уже в космонавты!
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1k
Друг 10 минут назад
ОН пропеллер, без него Аттракцион бы не двигался !!!
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28
Hitriy Zhuk 22 минуты назад
Фигня.
Вот если бы мелочь из кармана посыпалась, или блеванул на отличненько...
Тоды да.
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20k
banzai7 39 минут назад
Или Карлсон, или лётчик.
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7k
Отвратительный Мужик 45 минут назад
Сразу вспомнил фильм "ТРудный ребёнок".
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965
Чендлер 46 минут назад
Вспомнилось из 80х... В одном городке ,2 ветерана отметили праздник, и захотели вечером покататься на цепной карусели. Сторожу - бутылку, тот включил их, и началось веселье. Пока они катались, сторож выпил, и уснул.... Утром 2 холодных тела всё ещё катались на аттракционе с мигающей иллюминацией.
Во всём нужна МЕРА ))
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11k
Vacony 47 минут назад
он в сознании хоть ?
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4k
kuchipachi Час назад
Я думал там будет как в фильме трудный ребёнок
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3020 постов (2955 в горячем)

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