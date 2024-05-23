Посетитель аттракциона отдохнул на все деньги

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Одному из посетителей развлекательного центра стало слишком скучно на аттракционе. Парень решил самостоятельно развлечь себя и начал раскручиваться.
Вестибулярный аппарат вышел из чата.
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Метки: Видео Прикол аттракцион в мире люди развлечение
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Вот если бы мелочь из кармана посыпалась, или блеванул на отличненько...
Тоды да.
Во всём нужна МЕРА ))