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Самое интересное, что мужик простил благоверную и даже не собирался подавать на неё заявление в полицию.
Больше всего людям наносят травмы кухонными ножами.
хорошая актриса. смотрел с ней 2 фильма. в одном - глубокая роль, что-то типа джульетты, в другом просто дура в кепке - не досмотрел
Так что, думаю, она больше заслуживает, нежели критики...