Эксперимент: употребление алкоголя на полный и пустой желудок

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Девушка решила провести небольшой эксперимент. Она выпила некоторое количество алкоголя на полный и пустой желудок чтобы сравнить ощущения и узнать, через сколько она протрезвеет.
Вывод: закуска градус крадёт
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Такую бабу надо без закуси поить.
Быстрее эффект будет
Готовит просвещенья дух ..
Второй раз была ненакрашенная! Или просто другая баба!
Сложные углеводы, например картошка, замедляют всасывание алкоголя в кровь.
(только не в крови, а в выдыхаемом газе :))
Ради шутки мужику в физраствор в капельницу накапали спирта (сколько точно - не знаю). Пьяный был вусмерть и похмелье было страшное.
Но выжил.