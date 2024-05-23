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Эксперимент: употребление алкоголя на полный и пустой желудок

Эксперимент: употребление алкоголя на полный и пустой желудок

Автор:
23 мая 2024 07:40
Сообщество : Эксперименты
Метки: Видео   Девушка   Реакция   алкоголь   люди   на голодный желудок   эксперимент   
3018
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Девушка решила провести небольшой эксперимент. Она выпила некоторое количество алкоголя на полный и пустой желудок чтобы сравнить ощущения и узнать, через сколько она протрезвеет.

Вывод: закуска градус крадёт

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Метки: Видео   Девушка   Реакция   алкоголь   люди   на голодный желудок   эксперимент   
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20  комментариев
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
Согласен!
Такую бабу надо без закуси поить.
Быстрее эффект будет
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17k
ss 4 минуты назад
Вывод:

Ссылка www.youtube.com
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8k
Николай 8 минут назад
говорят для катализации процесса нужно шампанского добавить...)))
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6k
heta 9 минут назад
Нашла еще один повод бухнуть.
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5k
Евгений 13 минут назад
Неплохая экспериментатор. Я бы с ней поэкспериментировал
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11k
Доктор 15 минут назад
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2k
Victor 22 минуты назад
пусть поставит еще один эксперимент газировкой запивать.
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8k
Vladimir 22 минуты назад
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух ..
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1k
tvcshnik Полчаса назад
Шпак. Закусывать надо!
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942
Алексей Полчаса назад
Британские учёные шокированы до глубины души! Так их еще никто не опережал в иследованиях! :)
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4k
iovan2011 38 минут назад
Та, которая не ест, веселее и быстрее замуж выйдет)
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5k
Vlamir 51 минуту назад
Эксперимент не защитан!
Второй раз была ненакрашенная! Или просто другая баба!
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11k
vasilykopkov 53 минуты назад
Ну, от вида закуски тоже многое зависит.
Сложные углеводы, например картошка, замедляют всасывание алкоголя в кровь.
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9k
perekrestok Час назад
Для чистоты эксперимента надо было как минимум пол литра выпить. А так эксперимент ни о чем - давно известно про закусь. Но при увеличении дозы закусь препятствует выводу алкоголя, так как нагрузка на печень возрастает.
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291
Евгений Бобр Час назад
Интересно!)
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9k
Puans-on Час назад
Исследователь, которого мы заслужили.
(только не в крови, а в выдыхаемом газе :))
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
Надо было еще шприцом напрямую в вену загнать и посмотреть, через сколько протрезвеет. Чего уж там....
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3689 постов (3604 в горячем)

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