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Наставница пытается развести девушку на миллион рублей

Наставница пытается развести девушку на миллион рублей

Автор:
17 апреля 2024 07:25
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Девушка   деньги   коуч   люди   наставник   развод   
1470
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Тема наставничества сейчас популярна и наживаются на ней все, кому не лень. Героиня ролика не стала исключением. Девушка попыталась развести автора видео на миллион рублей.

Хочешь заработать миллион? Тогда сперва заплати миллион наставнику по продажам⁠⁠. Всё, что нужно знать о большинстве коучей и наставников.

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Метки: Видео   Девушка   деньги   коуч   люди   наставник   развод   
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9  комментариев
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12k
Ligov 53 минуты назад
Плохо не то что есть такие наставники, а что есть те, кто на них ведется...
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42k
Example 6.2.6 3 минуты назад
Когда не было интернета, в газетах бесплатных объявлений писали нечто подобное.

"Пришли организатору энную сумму денег и он вышлет тебе руководство как заработать много денег."
Если кто-то высылал деньги, ему в ответ приходило письмо -
"Разошли максимальному кол-ву людей предложение с лёгким способом заработать и попроси за это деньги.. в ответ высылай им письма с советом так же разослать такие объявления"

А вообще, никто не будет тебе рассказывать про лёгкий способ заработать.. зачем растить себе конкурентов? Человек, нащупавший золотую жилу, не бежит в лагерь старателей рассказывать - где он нашёл много золота, чтоб все туда побежали копать. Он сам, тихой сапой, будет там разрабатывать и богатеть.
А вот те кто жилу не нашёл - будут продавать лопаты, кирки, карты сокровищ, наставления по поиску драг металлов, координаты Эльдорадо "записанные со слов умирающего вождя Чибча", итд.

Всегда приятно и полезно послушать человека, который чего-то добился в жизни, путём упорного труда или концептуальной идеи, который выстрадал своё дело во всех аспектах и знает как каждый болтик и шестерня работает в его бизнесе. Но обычно, такое до нас доходит уже в виде автобиографических записей, когда человек - заработав состояние, не боится конкуренции, или конкурентов уже хватает и бизнес идея не является чем-то секретным.
Но, когда приходит какой-то ноунейм, у которого за плечами нет его собственного прозрачно работающего успешного бизнеса (работающего минимум от пяти лет), а только какие-то мутные и полу мошеннические схемы или тупо деньги и связи родителей, и он начинает вам впаривать курсы "успешного успеха", смейтесь ему в лицо и ни в коем случае не платите.. потому что его настоящий бизнес, это продавать майки с надписью "Я - не лох" лохам. И лох, в данном случае, это вы.
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228
zuckergut 4 минуты назад
Эту дурочку кинули на миллион и теперь она ищет таких же тупых, чтобы уже их размести на лям, во
бизнес-план
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473
Дмитрий Байков 12 минут назад
в полицию ролик и статью за мошенничество. причём не покушение, не попытка, а именно ГОТОВОЕ мошенничество, т.к. преступление не было доведено до конца по независящим причинам от преступника. пусть уедет лет на 10 без УДО, шваль хренова.
меня от одного её голоса и манеры говорить уже блюёт. как этих мразей кто то слушает вообще
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55
ГТА Форевер 20 минут назад
Гениально! Чтоб зарабатывать миллион, отдай мне сначала миллион,потом сама ищи лохов, которые тебе отдадут миллион. Вопрос , а зачем в этой схеме ты мне нужна ? Я и сама могу искать лохов и им продавать им продажные курсы по миллиону, а то и два?! - это в головах куриц не возникает ?
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12k
Dihydrogen Monoxide 48 минут назад
Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Ссылка www.youtube.com
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8k
rutt 53 минуты назад
Чему может научить курица в розовом? Какой она наставник?
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
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