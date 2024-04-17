Наставница пытается развести девушку на миллион рублей

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Тема наставничества сейчас популярна и наживаются на ней все, кому не лень. Героиня ролика не стала исключением. Девушка попыталась развести автора видео на миллион рублей.
Хочешь заработать миллион? Тогда сперва заплати миллион наставнику по продажам. Всё, что нужно знать о большинстве коучей и наставников.
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"Пришли организатору энную сумму денег и он вышлет тебе руководство как заработать много денег."
Если кто-то высылал деньги, ему в ответ приходило письмо -
"Разошли максимальному кол-ву людей предложение с лёгким способом заработать и попроси за это деньги.. в ответ высылай им письма с советом так же разослать такие объявления"
А вообще, никто не будет тебе рассказывать про лёгкий способ заработать.. зачем растить себе конкурентов? Человек, нащупавший золотую жилу, не бежит в лагерь старателей рассказывать - где он нашёл много золота, чтоб все туда побежали копать. Он сам, тихой сапой, будет там разрабатывать и богатеть.
А вот те кто жилу не нашёл - будут продавать лопаты, кирки, карты сокровищ, наставления по поиску драг металлов, координаты Эльдорадо "записанные со слов умирающего вождя Чибча", итд.
Всегда приятно и полезно послушать человека, который чего-то добился в жизни, путём упорного труда или концептуальной идеи, который выстрадал своё дело во всех аспектах и знает как каждый болтик и шестерня работает в его бизнесе. Но обычно, такое до нас доходит уже в виде автобиографических записей, когда человек - заработав состояние, не боится конкуренции, или конкурентов уже хватает и бизнес идея не является чем-то секретным.
Но, когда приходит какой-то ноунейм, у которого за плечами нет его собственного прозрачно работающего успешного бизнеса (работающего минимум от пяти лет), а только какие-то мутные и полу мошеннические схемы или тупо деньги и связи родителей, и он начинает вам впаривать курсы "успешного успеха", смейтесь ему в лицо и ни в коем случае не платите.. потому что его настоящий бизнес, это продавать майки с надписью "Я - не лох" лохам. И лох, в данном случае, это вы.
меня от одного её голоса и манеры говорить уже блюёт. как этих мразей кто то слушает вообще