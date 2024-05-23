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Шпиц светится, словно гаджет с RGB-подсветкой

Шпиц светится, словно гаджет с RGB-подсветкой

Автор:
23 мая 2024 07:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   ошейник   собака   шпиц   
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В сети набрал популярность ролик со светящимся псом породы шпиц. Такой эффект получился благодаря тому, что хозяин надел на питомца ошейник с RGB-подсветкой.

Геймерский RGB-пес

На четвероногого друга человека надели ошейник с RGB-подсветкой. Благодаря белой густой шерсти создалась иллюзия светящегося питомца.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   ошейник   собака   шпиц   
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1  комментарий
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goshan_hmc Полчаса назад
У нас давно по городу такие "собаки Баскервмлей" гуляют. И большие, и маленькие,пушистые и не очень.
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Себастьян Перейра
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