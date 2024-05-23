Шпиц светится, словно гаджет с RGB-подсветкой

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В сети набрал популярность ролик со светящимся псом породы шпиц. Такой эффект получился благодаря тому, что хозяин надел на питомца ошейник с RGB-подсветкой.
Геймерский RGB-пес
На четвероногого друга человека надели ошейник с RGB-подсветкой. Благодаря белой густой шерсти создалась иллюзия светящегося питомца.
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