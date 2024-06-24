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Пёс задавил авторитетом&nbsp;

Пёс задавил авторитетом 

Автор:
24 июня 2024 07:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   ягнята   
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Озорные ягнята отправились на прогулку, однако на их пути оказался пёс. Пришлось возвращаться в загон.

Тот самый момент, когда решили уйти с работы пораньше, но встретили по пути начальника.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   ягнята   
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2  комментария
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8k
pinbalist 55 минут назад
Студенты пытаются свалить с пары, но встречают препода
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18k
Колька Валеркин сын Час назад
Какой хороший мальчик, прямо все взглядом порешал)
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3718 постов (3688 в горячем)

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