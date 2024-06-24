Пёс задавил авторитетом 

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Озорные ягнята отправились на прогулку, однако на их пути оказался пёс. Пришлось возвращаться в загон.
Тот самый момент, когда решили уйти с работы пораньше, но встретили по пути начальника.
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